Budget 2025 & PDI 2025-2034 - La Société de transport de Laval équilibre ses dépenses

LAVAL, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Ce mercredi, la Ville de Laval a adopté le budget 2025 de la Société de transport de Laval (STL) qui se chiffre à 190,5 M$, en légère baisse de 0,8 % par rapport à 2024. Fruit des efforts considérables de ces deux dernières années pour trouver des économies récurrentes, ce budget reflète une gestion saine et rigoureuse de la STL dans un contexte financier exigeant. Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034 s'élève quant à lui à 1 G$. Il permettra à la STL de poursuivre ses engagements en matière d'électrification, d'acquisition d'autobus électriques, de développement d'installations et de systèmes, ainsi que de maintien des actifs.

Retour à l'équilibre budgétaire

Après deux années difficiles sur le plan financier, la STL dépose un budget équilibré pour 2025. Pour atteindre cet équilibre, la STL a dû effectuer un exercice d'optimisation important et difficile. Les choix réalisés ont permis d'effectuer des économies récurrentes sur le plan des effectifs, des frais d'administration et de l'offre de service.

Sans tous ces efforts d'optimisation pour réduire les dépenses, la hausse du budget STL aurait été de 3,8 %. L'organisation s'assure ainsi d'une gestion encore plus optimisée de son budget.

Pour la prochaine année, la Société se donne néanmoins comme mission de veiller au contrôle des dépenses, tout en tenant compte de divers enjeux internes et externes actuels auxquels elle fait face. Nommons ici les besoins importants de mise à niveau technologique et en matière de cybersécurité, la prise en charge progressive du nouveau garage, de l'inflation ainsi que certains défis au niveau des opérations.

L'atteinte de cet équilibre budgétaire est par ailleurs rendue possible grâce à l'implication des parties prenantes du transport collectif. Nous saluons, à ce titre, l'engagement de la Ville de Laval pour le transport en commun, celui du gouvernement du Québec ainsi que celui de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Ajuster l'offre de service en fonction de l'achalandage

Selon les prévisions, le niveau de reprise pour le transport régulier à Laval devrait s'établir autour de 94 % en 2025, alors que ce seuil devrait être largement dépassé pour le transport adapté. Ainsi, l'un des défis pour la STL sera de poursuivre l'ajustement de son offre de service dans un contexte où l'achalandage continue de progresser.

D'autre part, l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM) représentera un jalon important de la mobilité à Laval, notamment dans le secteur ouest de l'île, et entrainera des ajustements de service inévitables.

« Après avoir ajusté minutieusement notre service en fonction de l'achalandage, en tentant de minimiser les impacts sur notre clientèle, notre ambition demeure d'offrir un service de qualité et qui réponde le mieux possible aux besoins en mobilité de la population lavalloise. Nous amorçons ainsi la prochaine année en gardant au cœur de nos préoccupations la réalisation de notre mission première », a déclaré madame Josée Roy, directrice générale de la STL.

En route vers un nouveau garage

La prochaine année sera également cruciale pour le virage que prend la STL vers l'électrification. L'agrandissement du garage, qui respecte actuellement l'échéancier et les coûts planifiés, permettra la réception des premiers autobus électriques Nova Bus d'ici la fin de l'année 2025, amorçant ainsi une transition vers un service plus durable pour les Lavalloises et les Lavallois.

La réalisation de cette transition vers l'électrification, comme exigée par le gouvernement du Québec, dépend largement des subventions fédérales et provinciales. Des balises financières définies sont nécessaires pour respecter l'échéancier déterminé par le gouvernement en matière d'électrification du transport en commun.

Poursuivre les optimisations

La STL a pris de l'avance en matière d'optimisation, mais des efforts collectifs supplémentaires devront être déployés dans les prochaines années, en collaboration avec les autres sociétés de transport de la région et l'ARTM, pour donner suite aux audits de performance effectués à la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Un cadre financier pour le transport collectif

La STL profite de son exercice budgétaire pour saluer la mise en place d'un cadre financier 2025-2028 par le gouvernement du Québec et qui était attendu depuis 2022.

« L'annonce récente de ce cadre pérenne est une bonne nouvelle pour la prévisibilité de nos dépenses. Nous souhaitons néanmoins rappeler que des efforts additionnels devront être consentis afin que les sommes destinées au transport collectif soient suffisantes à long terme pour développer le service au bénéfice de notre clientèle et d'une mobilité plus durable à Laval », de conclure madame Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL.

Le budget 2025 de la STL est disponible sur le site Web de la Société : stlaval.ca/budget2025

