Budget 2025-2026 : Un nouveau déficit record qui coûtera cher aux Québécois

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Parti libéral du Québec dénonce le nouveau déficit record de 13,6 G$ présenté par le ministre des Finances, Éric Girard. C'est 5,1 G$ de plus que ce qui avait été anticipé. Ce budget, marqué par une gestion irresponsable des finances publiques, confirme une fois de plus l'échec économique du gouvernement caquiste.

Dans son présent budget, la CAQ rejette la responsabilité de ce nouveau déficit record sur l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et l'incertitude que cela crée pour nos industries québécoises. Cependant, l'aide spécifique aux entreprises pour faire face à la crise tarifaire est de seulement 460 M$, ce qui signifie que l'on parle de 4,6 G$ de dépenses additionnelles non reliées à la guerre tarifaire… Quel manque de crédibilité et de soutien pour nos entrepreneurs !

Avec un déficit qui dépasse le record de l'an dernier, le gouvernement Legault confirme son statut de King des déficits. Alors que le ministre Girard nous impose un déficit dû à une importante augmentation des dépenses, une question s'impose : Quelqu'un a-t-il vraiment vu une différence dans les services offerts à la population ?

Un plan de retour à l'équilibre budgétaire non crédible

Malgré l'ampleur du déficit, le gouvernement n'a pas déposé de plan crédible pour revenir à l'équilibre budgétaire. Il table encore sur un scénario de croissance positive dans un contexte de forte incertitude économique. Comment prétendre sérieusement vouloir équilibrer les finances publiques avec un déficit encore plus élevé que l'an dernier ?

Enfin, rappelons que l'opposition libérale avait réclamé que les fonds publics soient gérés de façon plus responsable pour produire, construire et servir en cette période d'incertitude économique.

Force est d'admettre que la CAQ fait face à un triple échec quant à la présentation d'un véritable plan de relance économique, une gestion plus responsable des finances publiques et une amélioration concrète des services essentiels.

Citations

« C'est simple, le gouvernement de la CAQ endette les Québécois et Québécoises deux fois plus vite que le gouvernement de l'Ontario endette les Ontariens et Ontariennes. Au terme de son deuxième mandat, Éric Girard nous aura présenté sept budgets déficitaires consécutifs sur un total de huit. C'est le plus lamentable record de tous les temps. Après sept ans de mauvaise gestion, François Legault continue de creuser le déficit sans offrir de résultats concrets pour les Québécois. Pendant que la CAQ dilapide l'argent public, les Québécois peinent à se loger, à se nourrir et à accéder aux services publics essentiels. »

- Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances

« Avec son budget, le gouvernement Legault démontre toute son incompétence à gérer les finances publiques et l'économie du Québec. François Legault garde haut la main son titre de King des déficits. La CAQ sort la carte Trump pour mieux piger dans les poches des Québécoises et des Québécois. François Legault a gaspillé l'argent et, aujourd'hui, on en paie tous le prix. Le résultat de 7 budgets caquistes : une économie à la traîne, une dette qui explose et des services publics en recul. »

-Marc Tanguay, chef de l'opposition officielle et député de LaFontaine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]