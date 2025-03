BUDGET 2025-2026 : le CPQ reconnait les efforts déployés pour soutenir les entreprises, mais demeure préoccupé par l'incertitude économique

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille avec satisfaction et prudence le budget 2025-2026 du Gouvernement du Québec. Les investissements prévus dans les infrastructures et l'emphase mise sur l'innovation demeurent des bonnes nouvelles pour stimuler l'économique québécoise. Le CPQ demeure préoccupé par le déficit historique.

« Le gouvernement annonce plusieurs mesures intéressantes pour soutenir les entreprises, mais l'incertitude entourant les prévisions de croissance de l'économie québécoise dans le contexte de guerre commerciale pourrait l'obliger à réajuster le tir en cours de route pour éviter une possible récession » déclare Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du CPQ du CPQ.

« C'est un budget qui tente de concilier rigueur et investissements, mais dans un contexte économique tendu. Plus que jamais, les entreprises québécoises ont besoin d'un climat de stabilité pour continuer à créer de la richesse » ajoute madame Kozhaya.

Le CPQ salue la volonté du gouvernement d'encourager l'innovation, notamment par le biais d'un régime d'aide fiscale renouvelé et une enveloppe de 271 M$ sur 5 ans pour soutenir la recherche et l'innovation en entreprise et leur commercialisation. Il s'agit d'une refonte et d'une bonification importantes.

Il apprécie aussi l'augmentation de 11 milliards de dollars dans le Plan québécois des Infrastructures, dont la bonification pour le maintien d'actifs. Parmi les mesures à souligner, notons les fonds dédiés à la réalisation de projets d'entreprises, qui contribueront à renforcer la résilience et la productivité dans le contexte actuel de guerre commerciale. Cependant, des assouplissements aux règles pour l'attraction et la rétention des travailleurs étrangers temporaires auraient été bienvenu pour ne pas limiter l'impact des mesures annoncées aujourd'hui.

Le CPQ reconnaît également les efforts du gouvernement pour stimuler l'investissement qui demeurent essentiels dans le contexte actuel. Rappelons que le CPQ avait fait plusieurs demandes en ce sens au cours des dernières semaines.

Pour conclure, le CPQ exprime des doutes quant à la faisabilité d'un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

