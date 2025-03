Budget 2025-2026 du Québec - Les enfants vulnérables toujours aussi vulnérables

MONTRÉAL, le 26 mars 2025 /CNW/ - Alors que les associations nationales des centres de la petite enfance (CPE) et des garderies privées subventionnées (GS) ont fait de multiples représentations et une démonstration des besoins grandissants pour accueillir et accompagner les enfants les plus vulnérables dans les services éducatifs à l'enfance, les 82 millions de dollars sur 5 ans annoncés aujourd'hui seront insuffisants pour accompagner les enfants.

« Le gouvernement reconnaît sur le bout des lèvres les besoins du réseau pour le bien-être et le développement des enfants issus de contexte socio-économique précaire ou ayant des besoins de soutien particulier, mais le montant octroyé est loin d'être à la hauteur des besoins. Nous avions demandé près de 240 millions de dollars pour la seule année 2025-2026, ce qui illustre l'ampleur », déplore Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ).

« L'annonce d'aujourd'hui équivaut à 16,4 millions de dollars par année. C'est décevant sachant que le gouvernement s'était donné jusqu'à l'année 2025-2026, avec l'axe 6 du , pour assurer un accès plus équitable aux services de garde éducatifs et une réponse mieux adaptée aux besoins des familles les plus vulnérables » déplore Samir Alahmad, président de l'Association des garderies privées du Québec (AGPQ).Grand chantier pour les Familles, pour assurer un accès plus équitable aux services de garde éducatifs et une réponse mieux adaptée aux besoins des familles les plus vulnérables », observe Marie-Claude Lemieux, directrice générale de l'Association québécoise des CPE (AQCPE).

Des conséquences majeures pour les familles et la société

Les services éducatifs à l'enfance sont déjà sous pression, dû à la grave pénurie de la main-d'œuvre qui sévit, notamment en regard de la qualification du personnel, essentielle pour réussir cette profession. Il n'y a plus de latitude pour alourdir une tâche déjà considérablement augmentée depuis quelques années.

« En 2023, 91% des gestionnaires de SGEE ont dit avoir des besoins de soutien par des professionnels non comblés dans leur milieu. Résultat : 20% des gestionnaires ont réduit le temps de fréquentation des enfants concernés par manque de ressources humaines. Malgré l'investissement annoncé, nous craignons que ce pourcentage augmente encore », explique Mario Ranallo, président du Rassemblement des garderies privées du Québec (RGPQ).

Beaucoup de parents, devant l'absence de services adéquats pour leur enfant, auront des choix difficiles à faire. Certains devront réduire leur nombre d'heures travaillées, d'autres seront contraints de quitter leur emploi, alors même que l'égalité des chances est au cœur de la triple mission des services éducatifs à l'enfance.

« Il est prouvé que l'accès précoce à des services de garde éducatifs de qualité contribue à prévenir des difficultés de développement et permet une meilleure préparation pour l'école. L'investissement dans la petite enfance est donc non seulement un acte de justice sociale, mais aussi un investissement à long terme. C'est d'autant plus vrai pour les enfants vulnérables pour lesquels il a été déterminé que les effets positifs d'une fréquentation d'un service éducatif de qualité sont plus importants et agissent comme facteur de protection », expose Francine Lessard, directrice générale du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE).

La CAQ fait des choix avec l'argent des Québécois

Le contexte économique impose des choix difficiles pour les prochaines années et le réseau des services éducatifs à l'enfance en est conscient. Mais investir dans le développement des tout-petits n'est pas une dépense vaine. C'est un acte de prévention qui permettrait à l'État d'économiser des millions pour compenser des problématiques qui auraient pu être évitées. On le constate d'ailleurs avec les sommes considérables qui ont été annoncées pour la réussite scolaire.

Il est impératif de poursuivre le travail entamé pour une meilleure inclusion et des services adéquats pour les enfants les plus vulnérables dans les services de garde éducatifs du Québec.

- AQCPE, Enquête sur l'expérience des éducatrices et responsables en milieu familial sur l'accueil et l'accompagnement des enfants vulnérables en services de garde éducatifs à l'enfance, 2021. Voir l'étude complète ici.

- Observatoire des tout-petits, Tout-petits ayant besoin de soutien particulier - Comment favoriser leur plein potentiel? Faits saillants. Voir l'étude complète ici.

