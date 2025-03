Budget 2025-2026 : des leviers incomplets pour affronter la guerre commerciale

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) prend acte du dépôt du Budget 2025-2026 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard, et constate que les leviers pour améliorer l'environnement d'affaires ne sont pas au rendez-vous pour les détaillants, alors que la guerre commerciale avec les États-Unis les frappe de plein fouet.

« Il n'y aura pas de retour en arrière ; le Québec subit des transformations permanentes de son commerce. Le lien de confiance avec notre voisin du sud est brisé, et il faut agir rapidement pour améliorer l'environnement d'affaires au Québec ainsi que nos relations avec le reste du pays. Le gouvernement mise beaucoup sur l'innovation, ce qui constitue un outil important, mais la résilience de notre économie repose beaucoup sur l'harmonisation réglementaire, l'élimination des obstacles au commerce intérieur et une réduction rapide du coût des affaires », a affirmé Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Un coût des affaires qui continue de gonfler

Le CCCD réitère l'importance d'un soutien ciblé pour contenir la hausse du coût du panier des Québécois, notamment en réduisant les coûts induits par les nouvelles obligations environnementales, dont l'explosion des coûts de la collecte sélective, et en offrant un soutien concret dans la diversification des fournisseurs.

« Nous saluons les investissements dans les certifications Les Produits du Québec. Ces certifications sont des atouts pour permettre à nos fabricants et détaillants de se démarquer. Toutefois, plusieurs détaillants doivent parfois importer certains produits, car il n'existe pas de solutions locales. À ce niveau, il faut accélérer les maillages nationaux et internationaux pour assurer l'agilité des chaînes d'approvisionnement et réduire les coûts. Les investissements dans les délégations du Québec sont un pas dans la bonne direction, mais il faut agir vite », a ajouté M. Rochette.

Nous nous réjouissons de la mise en place de la nouvelle Stratégie québécoise de lutte contre la criminalité. Celle-ci devra inclure le vol à l'étalage et la violence en magasin, qui, plus que jamais, ont une incidence importante sur les détaillants. En effet, ces délits entraînent des pertes frôlant les 2 G$ annuellement au Québec, en plus d'affecter la sécurité des employés et des consommateurs.

Iniquité persistante pour les détaillants québécois

Nous regrettons qu'aucune mesure ne soit présentée pour faire en sorte que les détaillants qui contribuent à l'économie québécoise puissent commercer sur un pied d'égalité avec certaines plateformes étrangères en ligne. Plusieurs parmi elles font trop souvent fi des obligations fiscales, environnementales et sociales que doivent respecter les détaillants ayant une place d'affaire au Québec.

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une diversité de détaillants, allant des grandes chaînes nationales aux commerces indépendants, couvrant l'ensemble des secteurs du commerce de détail. Le CCCD compte parmi ses membres plus de 54 000 commerces au Canada, dont 18 000 au Québec. Le secteur du commerce de détail est un moteur économique essentiel au Québec, employant plus de 483 530 travailleurs répartis dans 33 391 établissements à travers la province. Les ventes au détail au Québec génèrent environ 131 G$ annuellement, ce qui correspond à 21 % des ventes au détail au Canada.

