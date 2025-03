QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - Malgré le contexte d'incertitude économique, le gouvernement continue à améliorer la qualité et l'accessibilité des services offerts à la population. Dans le cadre du budget 2025-2026, des initiatives totalisant plus de 6,8 milliards de dollars sur six ans sont prévues pour soutenir les Québécois en assurant une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux, en encourageant l'éducation et le développement des jeunes, en favorisant le bien-être des personnes vulnérables, en mettant en valeur la culture et l'identité québécoises et en appuyant les collectivités.

Au cours des dernières années, le gouvernement a alloué des fonds considérables pour améliorer la qualité et assurer l'accessibilité des services publics dans le cadre de ses missions essentielles. Il poursuit dans cette voie en annonçant des investissements additionnels de près de 5,0 milliards de dollars d'ici cinq ans en santé et services sociaux et en éducation.

3,9 G$ pour assurer une meilleure prestation des soins de santé et des services sociaux

Le gouvernement annonce des investissements additionnels totalisant 3,9 milliards de dollars d'ici cinq ans pour améliorer les soins de santé et les services sociaux, entre autres afin de consolider l'accès aux services de première ligne, de soutenir les personnes vulnérables, d'assurer la qualité des milieux de vie destinés aux aînés et de prioriser la prévention en santé.

Des sommes importantes sont notamment prévues pour financer l'offre de traitements pharmaceutiques dans les hôpitaux, former des médecins, répondre aux besoins croissants en protection de la jeunesse, pérenniser le financement et l'harmonisation des CHSLD publics et privés et élargir la vaccination auprès des clientèles vulnérables.

1,1 G$ pour encourager l'éducation et le développement des jeunes

Le gouvernement demeure pleinement engagé en faveur de l'éducation et du développement des jeunes. C'est pourquoi, dans le cadre du budget 2025-2026, il prévoit près de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour valoriser la réussite éducative, consolider l'aide aux jeunes et aux étudiants, promouvoir la pratique du loisir et du sport et soutenir l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance.

De cette somme, 166 millions de dollars permettront de favoriser la réussite scolaire, notamment en bonifiant le soutien à l'intégration linguistique, scolaire et sociale des nouveaux arrivants, et 225 millions de dollars permettront de financer le programme d'aide financière aux études. Des investissements importants sont aussi prévus pour développer et maintenir les infrastructures récréatives, sportives et de plein air et pour convertir 1 000 places de garde non subventionnées en places subventionnées.

550 M$ pour favoriser le bien-être des personnes vulnérables

Reconnaissant l'importance de favoriser le bien-être des personnes vulnérables, le gouvernement investira près de 550 millions de dollars de plus d'ici six ans, dont près de 303 millions de dollars permettront de soutenir l'accès au logement, par exemple en préservant le parc d'habitations à loyer modique, en appuyant l'adaptation de domicile et en répondant aux besoins urgents en matière de logement.

Une somme de plus de 247 millions de dollars est aussi prévue sur la même période pour soutenir les personnes dans le besoin en favorisant l'intégration en emploi, en apportant une aide à ceux et celles qui vivent une situation difficile et en augmentant l'aide alimentaire.

Par ailleurs, pour permettre aux personnes victimes d'une lésion professionnelle de bénéficier d'une rente de retraite plus élevée, le gouvernement annonce qu'à partir du 1er janvier 2026, le Régime de rentes du Québec (RRQ) protégera les bénéficiaires d'une indemnité de remplacement du revenu réduite de la même manière qu'il protège déjà ceux qui reçoivent une pleine indemnité. Cette modification aidera jusqu'à 2 000 nouveaux retraités par année.

717 M$ pour mettre en valeur la culture et l'identité québécoises

Le gouvernement est soucieux de préserver la culture québécoise, une richesse partagée. À cet égard, le budget 2025-2026 prévoit près de 717 millions de dollars sur cinq ans afin de mettre en valeur la culture et l'identité québécoises.

De ce montant, plus de 544 millions de dollars seront consacrés à la valorisation de la culture et du patrimoine québécois. Cette somme permettra notamment de bonifier le financement destiné au Conseil des arts et des lettres du Québec et de poursuivre le soutien aux entreprises culturelles à travers la Société de développement des entreprises culturelles. De plus, un montant de près de 173 millions de dollars permettra de promouvoir l'identité du Québec.

636 M$ pour appuyer les collectivités

Le budget 2025-2026 prévoit également des investissements de près de 636 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les collectivités du Québec. De ce montant, près de 208 millions de dollars permettront entre autres de mettre en place la Stratégie québécoise de lutte contre la criminalité, de protéger les droits des Québécois et d'assurer un meilleur accompagnement aux personnes qui cheminent dans le système de justice.

De plus, une somme de 332 millions de dollars permettra de favoriser le développement durable et la vitalité des territoires, notamment en augmentant les efforts de protection de l'environnement et en soutenant l'entretien et l'amélioration des routes afin d'assurer la mobilité. Par ailleurs, un investissement de près de 96 millions de dollars permettra de renforcer la capacité d'adaptation du Québec aux changements climatiques.

Citation :

« Notre priorité est de protéger les services en santé et en éducation pour les Québécois. C'est pourquoi nous investissons dans les ressources humaines et les infrastructures, exécutons les réformes de gouvernance nécessaires et améliorons l'efficacité des réseaux dans l'accès et la livraison des services. Nous agissons également pour protéger les plus vulnérables et répondre aux enjeux liés au développement durable et aux changements climatiques. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

