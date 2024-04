Budget 2024 du gouvernement fédéral - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL MISE SUR LA CONTINUITÉ POUR L'INDUSTRIE MINIÈRE

QUÉBEC, le 17 avril 2024 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) accueille favorablement les mesures contenues dans le budget 2024 du gouvernement fédéral touchant l'exploitation et l'exploration minière, dont les sociétés minières du Québec pourront bénéficier. L'AMQ voit dans ce budget la continuité des efforts de ce gouvernement pour développer l'extraction des minéraux critiques représentant le premier maillon de la chaine de valeur.

L'Association souligne l'objectif que le gouvernement fédéral s'est fixé, soit de réaliser les processus d'évaluation d'impact et d'autorisation des projets désignés par le gouvernement fédéral dans un délai de cinq ans ou moins, et l'objectif de deux ans ou moins pour permettre l'exécution de projets non désignés par ce dernier. L'AMQ réitère toutefois son souhait que le processus d'évaluation d'impact environnemental puisse s'harmoniser avec celui du Québec afin d'éviter tout dédoublement et permettre de gagner en efficacité et ainsi accélérer le développement des projets.

L'AMQ note également la prolongation d'un an du crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres pour inclure le coût des investissements dans les biens immobiliers admissibles utilisés principalement dans la production des minéraux critiques admissibles. L'Association constate à la lecture de cette mesure que des ajustements seront apportés à ce crédit d'impôt pour fournir davantage de précisions aux entreprises impliquées dans l'exploitation et le traitement de gisements polymétalliques.

Autre mesure à souligner, soit celle concernant la garantie de prêt de 5 milliards de dollars pour faciliter l'accès aux capitaux pour les communautés autochtones. Cela contribuera certainement à soutenir leurs priorités en matière de développement économique.

Finalement, l'AMQ souligne la prolongation du crédit d'impôt pour l'exploration minière jusqu'au 31 mars 2025, comme il a été annoncé en mars dernier.

« Par ce budget, le gouvernement fédéral poursuit ses efforts pour développer l'industrie minière canadienne et québécoise pour qu'elle puisse jouer un rôle de premier plan en tant que fournisseur de minéraux critiques à l'échelle mondiale. L'AMQ ne peut que se réjouir de voir le gouvernement fédéral investir dans une industrie d'avenir comme la nôtre. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

