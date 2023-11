Budget 2024 de Plante-Ollivier : L'administration méprise la classe moyenne, dénonce Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - En imposant une hausse de taxes historique (près de 5 %) pour une deuxième année consécutive, l'administration Plante méprise la classe moyenne, selon Ensemble Montréal. Le budget 2024 totalisant près de 7 G$, une augmentation de près de 2 G$ depuis 2017, démontre que Projet Montréal se moque des priorités et des besoins primaires des Montréalais.es.

L'administration de Projet Montréal finance ses dépenses extravagantes et irresponsables sur le dos des contribuables. Les taxes phénoménales servent à hausser les salaires du personnel de la Ville: la rémunération globale est passée de 2,36 G$ à 2,73 G$ en six ans. Sans compter que l'administration Plante compte embaucher encore et toujours plus d'employés, comme chaque année. Depuis son arrivée au pouvoir, il y a eu plus de 3 000 embauches supplémentaires. De plus, le budget de fonctionnement ne cesse d'augmenter. Ainsi, sa promesse de réduire les dépenses de façon considérable aura été un autre mensonge.

« Projet Montréal est l'incarnation même de la gauche caviar. Ce budget 2024 est à l'image d'une administration cloîtrée dans sa tour d'ivoire alors que les Montréalais n'arrivent plus à se loger, à se déplacer et à payer leur épicerie », déclare Alan DeSousa, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances et maire de Saint-Laurent.

Une administration déconnectée des priorités

À l'ère d'une forte crise du logement, Ensemble Montréal s'inquiète des répercussions que la hausse de taxes aura sur les propriétaires et particulièrement sur les locataires, qui risquent de se faire refiler la facture. D'ailleurs, Projet Montréal a beau répéter qu'elle « ne laisse personne derrière », ses investissements en matière d'itinérance démontrent le contraire. Seulement 500 000 $ de plus que l'an passé sont prévus au budget en itinérance, ce qui représente 0,09 % du budget total de la Ville; des miettes face à la crise vécue dans notre métropole. Rappelons qu'Ensemble Montréal réclamait 12 M$. Au niveau du développement économique, la taxe non-résidentielle est une véritable gifle pour les entrepreneurs qui en arrachent déjà.

« Le budget 2024 de Plante-Ollivier démontre que l'administration au pouvoir n'est pas le parti près des citoyen.nes et à l'écoute de leurs besoins qu'il prétend être. La hausse de taxes ne sert pas à améliorer la qualité de vie des Montréalais.es, mais plutôt à financer leur party de dépenses », déplore le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem.

La suite est prévisible : fidèle à son habitude, l'administration Plante finira par quémander de l'argent au gouvernement provincial en lui faisant croire que les responsabilités de la Ville de Montréal sont devenues entièrement les siennes.

