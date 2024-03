Budget 2024-2025 - Un modèle d'hébergement en difficulté

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - Tout en se montrant satisfait de la volonté du gouvernement du Québec de prioriser la santé dans son dernier budget, l'Association des établissements privés conventionnés - Santé services sociaux (AEPC) exprime néanmoins son inquiétude face au manque de mesures financières spécifiques pour les établissements privés conventionnés (EPC).

Pour la directrice générale de l'AEPC, Annick Lavoie, « comme l'AEPC a indiqué dans son mémoire pré budgétaire, si des mesures urgentes ne sont pas prises sur le plan financier pour bonifier la composante fonctionnement du budget des EPC, les risques de fermeture d'établissements sont bien réels. Ce qui viendrait assurément compliquer encore davantage le portrait déjà fragile de l'hébergement de longue durée au Québec. »

Conventionnement et harmonisation

Le dernier budget confirme le choix du gouvernement du Québec de privilégier le modèle privé conventionné pour le conventionnement des établissements privés. Un modèle de soins et d'hébergement de longue durée qui a fait ses preuves au cours des 65 dernières années au Québec. Une démarche que l'AEPC appuie et soutien depuis le début.

Le modèle privé conventionné démontre qu'il est efficient et efficace. Néanmoins, cette efficience doit pouvoir compter sur un financement juste, adéquat et adapté à la réalité de 2024. Les budgets des EPC accusent des retards importants qui doivent être corrigés rapidement. Certains établissements sont confrontés à des décisions difficiles et leur capacité financière ne leur permet plus la flexibilité nécessaire pour maintenir leurs hauts standards de qualité.

« Le gouvernement a la capacité d'agir en proactivité sur ce dossier et de corriger rapidement la situation, et ce, au bénéfice des résidents, des familles et du personnel des EPC », de mentionner Annick Lavoie.

Le mémoire pré budgétaire est disponible sur le site web de l'AEPC : https://aepc.qc.ca/wp-content/uploads/2024/02/Memoire-prebudgetaire_AEPC-2024-2025.pdf

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 29 propriétaires gestionnaires qui gèrent 60 établissements (58 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soins et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD et des soins médicaux et spécialisés pour le volet hôpital de réadaptation.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Guy Therrien, conseiller aux communications, [email protected], 438 405-4884