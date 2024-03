Budget 2024-2025 - Québec manque un rendez-vous important pour relancer les mises en chantier, constate l'APCHQ

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - À la suite de la présentation de budget 2024-2025 par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est déçue que le gouvernement du Québec écarte de son énoncé des mesures fortes favorisant les mises en chantier, et cela, même s'il reconnait que le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'accentue.

« Nos espérions l'exemption de la TVQ sur les habitations locatives neuves. Le gouvernement n'est pas allé de l'avant, et ce, malgré le fait que toutes les provinces canadiennes, ainsi que le fédéral, ont appliqué cette mesure structurante. Malheureusement, on fait bande à part », souligne le directeur du service économique, monsieur Paul Cardinal.

Toutefois, l'APCHQ souligne les nouvelles mesures pour le logement social et abordable, s'ajoutant à l'investissement de 1,8 milliard de dollars annoncé à l'automne 2023. Notons entre autres les sommes suivantes :

37,9 millions de dollars sur trois ans pour financer le Programme d'adaptation de domicile;

153,3 millions de dollars sur quatre ans afin de financer la rénovation d'habitations à loyer modique;

200,8 millions de dollars sur trois ans pour poursuivre l'aide au logement à travers le programme Allocation-logement.

« Il faut rappeler que les besoins sont titanesques et qu'il faudrait, selon la SCHL, construire 1,2 million de logements d'ici 2030 pour ramener l'abordabilité sur le marché du logement. Dans cette optique, nos attentes sont maintenant tournées vers le dépôt du plan d'action en habitation de la ministre France-Élaine Duranceau ainsi que le budget fédéral du 16 avril prochain », mentionne monsieur Cardinal.

Par ailleurs, l'APCHQ accueille positivement l'investissement de 126 millions de dollars pour accroître la main-d'œuvre disponible et la productivité dans l'industrie de la construction. Cette somme vise à poursuivre l'Offensive formation en construction et à encourager l'innovation et la productivité dans l'industrie.

Rappelons finalement que le milieu de l'industrie et de l'immobilier s'est mobilisé dans le cadre des consultations pré-budgétaires, afin de présenter cinq recommandations visant à répondre à la crise de l'habitation.

Les priorités communes sont les suivantes :

Mettre en place un plan d'action gouvernemental en habitation avec des cibles, des actions à court terme et des chantiers pour définir des mesures porteuses à moyen et à long terme ;

Accorder l'exemption de la taxe de vente du Québec ( TVQ ) sur les immeubles locatifs neufs;

TVQ Aider les municipalités en créant un fonds d'infrastructures gouvernementales et municipales ;

Mettre en place des mesures favorisant l'accès à la propriété;

Soutenir la rénovation du parc locatif privé.

À propos de l'APCHQ

L'APCHQ regroupe plus de 20 000 entreprises au sein de 13 associations régionales. Spécialiste de l'habitation et de la rénovation, elle est, depuis 1995, représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom de 16 000 employeurs du secteur résidentiel. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise en représentant et soutenant les professionnel.le.s de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. L'APCHQ agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

