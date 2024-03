Budget 2024-2025 du gouvernement du Québec - La Société de transport de Laval (STL) inquiète de l'absence d'engagement financier pour le transport en commun

LAVAL, QC, le 12 mars 2024 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2024-2025 du gouvernement provincial présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du gouvernement du Québec, monsieur Éric Girard, la Société de transport de Laval (STL) est préoccupée de l'absence d'un cadre financier pérenne en ce qui a trait au transport en commun.

Il est primordial de garantir une prévisibilité dans la planification des budgets des sociétés de transport puisqu'elle est intimement liée à l'offre de service aux clients. Rappelons que la reprise d'achalandage de la STL demeure la plus élevée de la grande région métropolitaine, avec des niveaux quasi prépandémiques de plus 90 %, suggérant une demande croissante de la clientèle pour du développement de service.

« Malheureusement, nous nous retrouvons dans la même situation critique que l'an dernier, et à moins d'obtenir des engagements financiers clairs du gouvernement, nous pourrions être contraints de prendre des décisions difficiles. La STL est consciente de l'état actuel des finances publiques. Néanmoins, investir dans le transport collectif demeure un choix de société qui doit être aussi porté par le gouvernement. C'est un bien triste message que nous envoyons aux utilisateurs du transport en commun », a déclaré la directrice générale de la Société de transport de Laval, madame Josée Roy.

La STL a procédé à des réductions budgétaires d'ordre administratif en 2023 de l'ordre de 5,7 M$ pour boucler son exercice budgétaire 2024. Ce faisant, l'organisation démontre une gestion optimisée et responsable de son budget. En matière de finances, les prochaines années s'annoncent difficiles et l'optimisation seule ne pourra compenser les manques à gagner. Pour assurer la pérennité du transport collectif, la STL réitère l'importance d'un engagement gouvernemental à fournir un cadre financier dédié, suffisant et indexé est nécessaire pour permettre plus de prévisibilité dans l'élaboration de nos budgets futurs.

Enfin, le processus d'audit de performance auprès de la STL est officiellement enclenché. Dans une approche de transparence, tout est mis en œuvre pour offrir une collaboration et assurer le bon déroulement de cet exercice collectif.

