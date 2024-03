BUDGET 2024-2025 - Communiqué no 2 de 4 - Une rente bonifiée pour 77 000 aînés en situation d'invalidité et plus de 2,0 G$ pour soutenir les Québécois et les collectivités

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son budget 2024-2025, le gouvernement pose un geste significatif en éliminant, à compter du 1er janvier 2025, la réduction de la rente de retraite pour les aînés de 65 ans et plus en situation d'invalidité. De plus, des investissements additionnels totalisant plus de 2,0 milliards de dollars permettront de soutenir les Québécois et les collectivités.

L'élimination de la réduction représentera, pour environ 77 000 aînés de 65 ans ou plus, une augmentation de la rente de retraite pouvant atteindre 3 930 $ par année. Grâce à cette décision et à la bonification déjà annoncée dans le budget 2021-2022, la rente de retraite maximale annuelle pour une personne de 65 ans ou plus ayant reçu une rente d'invalidité de 60 à 64 ans passe de 10 480 $ à 16 375 $, soit une hausse de 5 895 $.

1,3 G$ pour consolider le soutien aux Québécois

Le gouvernement annonce des investissements additionnels de près de 1,3 milliard de dollars sur six ans pour consolider le soutien aux Québécois. De cette somme, 483 millions de dollars permettront de favoriser l'accès au logement, notamment en poursuivant l'aide offerte à travers le programme Allocation-logement et en maintenant le parc de logements sociaux.

Des mesures totalisant 270 millions de dollars sont également prévues pour appuyer les jeunes et les familles, notamment en finançant le Plan d'action jeunesse 2024-2029 et en convertissant 1 000 places de gardes non subventionnées en places subventionnées. Ces places viendront s'ajouter aux 8 603 places déjà converties ou qui le seront prochainement.

Pour progresser vers une société plus inclusive, le gouvernement annonce des investissements additionnels de 483 millions de dollars pour aider les plus démunis et favoriser l'intégration sociale. Parmi les mesures prévues, notons un appui financier à l'organisme Les Banques alimentaires du Québec et un financement pour assurer la continuité des services de transport pour les personnes à mobilité réduite.

441 M$ pour soutenir les collectivités

Le budget 2024-2025 prévoit également des investissements totalisant près de 441 millions de dollars pour soutenir les collectivités, dont près de 86 millions de dollars pour promouvoir la pratique durable du loisir et du sport. Des mesures permettront entre autres d'améliorer l'accessibilité et la sécurité dans le loisir et le sport et de soutenir des compétitions sportives d'envergure, dont les Jeux du Québec et l'organisation des Jeux du Canada 2027 à Québec.

De plus, afin que la population se sente en sécurité partout sur le territoire québécois, le gouvernement prévoit plus de 214 millions de dollars d'ici cinq ans pour, notamment, assurer la sécurité dans les communautés autochtones, améliorer la couverture cellulaire et lutter contre les violences sexuelles.

Finalement, le gouvernement intervient afin de renforcer l'accompagnement judiciaire et les services aux personnes vulnérables. À cet égard, plus de 140 millions de dollars sur cinq ans sont prévus pour notamment déployer le tribunal spécialisé en matière de violences sexuelle et conjugale sur l'ensemble du territoire québécois et bonifier la sécurité dans les palais de justice.

187 M$ pour mettre en valeur la culture et promouvoir la langue française

Dans le cadre du budget 2024-2025, le gouvernement prévoit plus de 187 millions de dollars sur cinq ans pour mettre en valeur la culture et promouvoir la langue française. Ces mesures permettront par exemple d'appuyer les entreprises et les organismes culturels, de bonifier le Fonds du patrimoine culturel québécois, de poursuivre la Stratégie d'aide aux médias et de bonifier la programmation de Télé-Québec.

128 M$ pour protéger l'environnement et s'adapter aux changements climatiques

Le gouvernement souhaite veiller de façon accrue à la sécurité des populations qui doivent composer avec des phénomènes météorologiques tels que les inondations ou les incendies majeurs. Il prévoit donc une somme de 128 millions de dollars sur cinq ans pour des mesures permettant de protéger l'environnement et de s'adapter aux changements climatiques. Des actions sont notamment prévues pour faire face à la hausse des sinistres majeurs et pour accroître la capacité de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à combattre les feux de forêt.

Le gouvernement souhaite également mettre en valeur les richesses environnementales du Québec et investira pour mettre en place le site patrimonial mondial Anticosti, appuyer la création du parc national Nibiischii et soutenir les communautés autochtones dans leur gestion et leur mise en valeur de la faune.

Par ailleurs, au cours des prochaines semaines, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs présentera une mise à jour du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, lequel couvrira la période de 2024-2025 à 2028-2029 et détaillera des investissements de 9,3 milliards de dollars sur cette période.

Citation :

« Nous posons dans ce budget un geste significatif pour les aînés en situation d'invalidité, car ceux-ci pourront, dès l'an prochain, profiter d'une pleine rente de retraite à compter de 65 ans. Nous investissons également des sommes importantes pour répondre à des enjeux prioritaires pour les Québécois comme la promotion de la culture et de la langue française, la sécurité des collectivités ainsi que la protection de l'environnement et l'adaptation aux changements climatiques. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

Lien connexe :

Tous les détails du budget 2024-2025 : https://www.québec.ca/budget.

