Budget 2023 - Une administration insensible à la capacité de payer des Montréalais

MONTRÉAL, le 29 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Plutôt que de soulager les contribuables en cette période d'inflation, l'administration Plante-Ollivier jette plutôt de l'huile sur le feu. Le budget 2023 totalisant 6,8 G$ déposé aujourd'hui est un véritable coup dur pour la Montréalais et Montréalaises, qui témoigne d'une insensibilité face à leur capacité de payer. Dans le cas contraire, l'administration Plante-Ollivier aurait su qu'il est irresponsable de hausser les taxes foncières de 4,1% - la plus importante augmentation depuis 2010 - pour être en mesure d'absorber sa hausse de dépenses de 30% depuis son arrivée au pouvoir.

« Quand ce n'est pas la faute de la pandémie, c'est la faute de l'inflation. La réalité, c'est que la confection d'un budget sera toujours soumise à des perturbations. Cela impose de faire des choix et cette administration a décidé de rester dans sa tour d'ivoire plutôt que d'entendre le cri du cœur des Montréalais et Montréalaises qui répètent depuis des mois qu'ils n'ont pas la capacité d'en prendre plus », a déclaré Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Comme a su le faire la Ville de Québec, il y aurait eu moyen de maintenir les services offerts aux citoyens sans soumettre ces derniers à une pression financière supplémentaire. Cela nécessite simplement de faire preuve de rigueur budgétaire, ce qui échappe malheureusement à l'administration Plante-Ollivier comme en font foi les explosions de coûts totalisant 1 G$ de cinq projets. Il est d'ailleurs incompréhensible d'assister à une bonification du nombre d'employés alors que la tendance actuelle voudrait plutôt qu'on fasse preuve de prudence et que l'on prône le statu-quo. Rappelons que 2682 années-personnes supplémentaires ont été embauchées à la Ville de Montréal depuis l'arrivée au pouvoir de Projet Montréal, dont 646 uniquement dans le présent budget.

C'est sans compter le trou financier de près de 78 M$ dans le budget de la STM, en déficit pour une deuxième année consécutive. Cette catastrophe financière devra évidemment être assumée par les contribuables montréalais, qui seront frappés du même coup par une baisse de l'offre de services. Ceux-ci sont en droit de se sentir déçus par Projet Montréal, qui se considère pourtant comme l'administration de la mobilité.

« Tout le monde rame dans le même sens en cette période d'incertitude économique, sauf l'administration Plante-Ollivier. Cette hausse de taxes est la conséquence d'une série de mauvais choix, d'un manque de rigueur et d'une déconnexion de l'anxiété que vivent les Montréalais et Montréalaises », a conclu Alan DeSousa, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements: Guillaume Pelletier, Attaché de presse - Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278