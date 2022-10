Budget 2023 et PDI 2023-2032 de Rosemont-La Petite-Patrie : Équilibrés et responsables, sous le signe de la transition écologique et des projets près de la communauté

MONTRÉAL, le 4 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a présenté ce soir à sa population un budget de fonctionnement équilibré de 71 M$ pour l'année à venir, de même que la mise à jour de son Programme décennal d'immobilisations, plaçant les besoins de la collectivité et l'adaptation aux défis climatiques au centre de ses interventions.

« Nous proposons aujourd'hui avec fierté une planification budgétaire rigoureuse, qui prévoit notamment un gel du taux de la taxe locale et aucune utilisation des fonds de réserve de l'Arrondissement pour parvenir à un équilibre des dépenses et des revenus. Nous limitons ainsi la pression financìère sur les ménages en cette période d'inflation, sans pour autant compromettre nos investissements actuels et futurs dans la qualité des milieux de vie, leur développement, leur résilience, et l'offre en services et activités qui y est proposée. » indique le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Portés par les objectifs de Montréal 2030 , par le Plan stratégique en transition écologique et par le Plan directeur en biodiversité de l'Arrondissement, les projets porteurs prévus au Programme décennal d'immobilisations adopté par le conseil seront réalisés à hauteur de 8,84 M$ par an, pour les dix prochaines années.

Le verdissement, la création d'infrastructures vertes, l'apaisement des quartiers pour y favoriser la mobilité active et la vie de proximité, l'entretien des équipements collectifs et la création de nouveaux espaces publics permanents innovants sont au coeur des interventions prévues et planifiées au PDI, qui comprennent notamment :

la réalisation du réaménagement du parc Montcalm en 2023, pour 1,175 M$;

en 2023, pour 1,175 M$; la réalisation des aménagements permanents au carré Augier en 2023 et 2024, pour 1,5 M$;

2024, pour 1,5 M$; des investissements de 1,6 M$ pour l'apaisement et l'aménagement du secteur commercial du P'tit Beaubien, situé à l'est de la rue Beaubien;

la réalisation des plans d'aménagement de la future place publique permanente à l'intersection des rues Beaubien Est et Boyer, pour 450 000 $;

des sommes importantes investies dans les systèmes de ventilation et de climatisation à la bibliothèque de Rosemont, (2 M$), au centre Étienne-Desmarteau (850 000 $) et au centre Masson (700 000 $) en 2023;

au centre Masson (700 000 $) en 2023; 3,5 M$ pour divers travaux de réaménagement au centre Gabrielle-et Marcel-Lapalme en 2024 et 2025;

2025; le maintien du programme des ruelles vertes du verdissements des saillies;

un programme de réhabilitation des chaussées à compter de 2025.

Autres projets phares prévus en 2023

Diverses sommes additionnelles provenant de fonds et programmes municipaux et gouvernementaux permettront également la réalisation de projets structurants pour la communauté l'an prochain. Parmi ceux-ci:

la réfection complète de la piscine extérieure et de la pataugeoire au

parc Joseph-Paré, pour 5,3 M$;

parc Joseph-Paré, pour 5,3 M$; l'aménagement de nouvelles saillies drainantes à hauteur de 1,1 M$;

le réaménagement de la rue Molson , entre Masson et Saint-Joseph pour 850 000 $;

, entre Masson et pour 850 000 $; l'aménagement permanent d'une rue piétonne et partagée sur la rue Masson : un projet de 2,3 M$ dans le cadre du Programme d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP) de la Ville de Montréal;

le verdissement de la rue Bélanger, pour 300 000 $.

La présentation complète du Budget 2023 et du Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 est disponible sur montreal.ca/rpp .

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, Judith Gratton-Gervais, 514 603-0624, [email protected], montreal.ca/rpp, facebook.com/arrondissementRPP