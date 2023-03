QUEBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Dans la foulée du dépôt du budget du gouvernement du Québec, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) tient à souligner l'importance d'investir judicieusement les sommes destinées à la santé, de renforcer la première ligne de soins et de faciliter le service aux patients.

Le constat n'est plus à faire : il y a une nécessité d'investir en santé pour optimiser le continuum de soins et il est plus que jamais urgent d'augmenter les investissements de manière à ce que chaque acteur du système de santé soit habilité à y jouer pleinement son rôle. Ainsi, l'AQPP salue la décision du gouvernement d'investir 183,3 millions de dollars d'ici 2026-2027 pour faciliter l'accès aux services médicaux de première ligne.

Donner plus d'autonomie aux pharmaciens pour dégager davantage le système de santé fait aussi partie des solutions. Ceci passe notamment par la révision et l'assouplissement de certains critères trop restrictifs qui empêchent les pharmaciens d'agir dans le cadre d'actes cliniques déjà consentis par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Rappelons que le Québec a été précurseur sur plusieurs fronts en matière de prise en charge des patients en pharmacie pour des conditions mineures. Cependant, certaines limites entourant les actes consentis aux pharmaciens alourdissent leur travail et demeurent un frein à l'accès aux services. Les patients qui consultent en pharmacie sont parfois renvoyés dans le système de santé pour régler une condition qui pourrait être facilement prise en charge en pharmacie. « Il faut éviter à tout prix que le patient qui se présente en pharmacie pour une condition mineure soit redirigé dans le bureau du médecin ou ailleurs dans le système pour des raisons clinico-administratives » a déclaré Benoit Morin, président de l'AQPP.

Certains assouplissements aux règles de prescription, d'administration de médicaments ou de renouvellements d'ordonnances avaient été permis lors de l'état d'urgence sanitaire. « Nous pourrions commencer par rendre permanents les nouveaux critères », affirme Benoit Morin. Il donne notamment comme exemple le cas des infections urinaires chez la femme, qui requiert que la patiente ait obtenu une prescription dans les cinq dernières années pour que le pharmacien puisse la traiter. « Ces irritants n'ont pas lieu d'être dans le contexte actuel où le système vit des moments difficiles. »

Prévention

Le nouveau budget alloue un montant de 235,9 millions de dollars pour rehausser les interventions en prévention et la promotion de la santé. À cet égard, rappelons que le pharmacien joue un rôle prépondérant auprès des patients en matière de prévention, notamment avec la vaccination, la cessation tabagique et la prescription de plusieurs traitements préventifs, dont en santé-voyage et en cas de piqûre de tique, d'exposition au VIH ou d'influenza pour une clientèle à risque. « Le pharmacien joue un rôle très important pour la prévention et il pourrait en faire plus pour les patients orphelins. Par exemple, il pourrait participer à des campagnes de santé publique en distribuant des tests de dépistage du cancer colorectal en collaboration avec les médecins qui pourront prendre connaissance des résultats. », déclare Benoit Morin.

L'annonce dans le budget d'aujourd'hui du financement de la vaccination contre le zona est tout à fait en phase avec le travail effectué par les pharmaciens en prévention. Nous espérons pouvoir ajouter la vaccination gratuite contre le zona à notre offre de services aux patients.

Ayant été un joueur incontournable de la première ligne de soins au cours des dernières années, l'AQPP rappelle que le réseau des pharmacies communautaires est un atout certain pour appuyer le gouvernement dans l'élaboration de ses solutions pour faciliter l'accès au système de soins québécois.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2039 pharmaciens propriétaires des 1906 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

