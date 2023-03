Budget 2023-2024 du gouvernement du Québec - La Société de transport de Laval (STL) salue l'octroi d'une aide financière de 400 M$ pour le transport collectif

LAVAL, QC, le 21 mars 2023 /CNW/ - À l'issue de l'exercice budgétaire 2023-2024 présenté aujourd'hui par le ministre des Finances du gouvernement du Québec, Monsieur Éric Girard, la Société de transport de Laval (STL) souligne l'octroi d'une aide financière de 400 millions de dollars accordée aux sociétés de transport collectif, dont près de 340 M$ seront accordés à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour la région de Montréal, afin de maintenir l'offre de service à la clientèle. Cette aide vient s'ajouter à l'aide de 1,8 G$ déjà octroyée par les gouvernements du Québec et du Canada depuis 2020.

« L'aide financière présentée par le gouvernement pour 2023-2024 est un pas dans la bonne direction en attendant de mettre en place des solutions structurantes pérennes aux problèmes de financement du transport collectif. 2023 est une année complexe sur le plan budgétaire pour la STL; nous nous attendons à ce que 2024 le soit davantage compte tenu notamment de l'indexation du coût du carburant. C'est pourquoi nous réitérons l'importance d'instaurer un cadre financier qui soit stable, pérenne et indexé sur un minimum de 5 ans. Pour nous, il est primordial d'offrir à la clientèle lavalloise un service de transport de qualité à la hauteur de ses besoins, et cela passe par un financement qui soit suffisant et prévisible d'une année sur l'autre », affirme Josée Roy, directrice générale de la STL.

En réponse à l'appel de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, en février dernier sur la question du financement, la Société a d'ailleurs répondu présente pour collaborer aux consultations et aux travaux qui permettront de trouver des solutions durables pour financer l'avenir du transport collectif.

Des projets lavallois inscrits au PQI

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 prévoit une légère augmentation des investissements en transport collectif. En plus des sommes prévues pour la mise en place d'un projet de type Service rapide par bus (SRB) sur les boulevards Notre-Dame et de la Concorde, la STL se réjouit des subventions qui ont été intégrées au PQI pour la mise à l'étude d'un projet structurant sur l'axe du boulevard Saint-Martin à Laval, tel qu'annoncé au printemps dernier par le gouvernement du Québec et par la Ville de Laval.

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. Stlaval.ca

