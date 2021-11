Budget 2022 : Le Sud-Ouest investit plus que jamais dans les services à la population et ses équipements collectifs

« Nous avons revu la conception du budget de telle sorte qu'il reflète davantage les revenus et les dépenses prévisibles. Nous visons ainsi à assurer un financement plus stable des opérations et à réduire graduellement le recours répété aux affectations de surplus en cours d'année pour des dépenses quasi-récurrentes », explique le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif, M. Benoit Dorais.

Les services de première ligne se taillent ainsi la part du lion avec la création de 11,2 postes pour l'ajout de ressources supplémentaires dédiées, notamment à la mobilité, à l'étude et au traitement des différents permis, aux inspections, et à la propreté et l'entretien des parcs.

« Ce budget répondra davantage aux attentes des gens du Sud-Ouest en diminuant les délais de traitement de leurs demandes de service ou de permis. Nous assurerons par ailleurs une plus grande présence directement dans nos rues et nos parcs et un meilleur accès à l'information lors de travaux d'infrastructures », illustre le maire Dorais.

« Notre administration se donne les moyens de débuter l'élaboration du tout premier Plan local de déplacement pour améliorer la mobilité durable et mieux atteindre les objectifs Vision Zéro et de poursuivre son soutien aux organismes et aux populations vulnérables, notamment les personnes en situation d'itinérance. Nous réaffirmons aussi l'importance de la transition écologique, entre autres par la création d'un fonds vert de 125 000 $ dédié au financement d'initiatives dans la communauté », ajoute le maire Dorais.

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Pour les dix prochaines années, le Sud-Ouest disposera d'un Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 (PDI) s'élevant à 58,4 M$ pour l'ensemble de ces investissements, lesquels seront bonifiés grâce à des fonds dédiés, des sources de financement externes et des programmes de la Ville centre, pour un grand total de 92,3 M$.

Le PDI 2021-2032 prévoit nombre d'investissements en matière de réfection d'infrastructures routières (37,3 M$), travaux dans les immeubles municipaux (20,8 M$), modernisation ou création de parcs (31,1 M$), et autres travaux ou achats capitalisables (3,1 M$).

L'entretien et la pérennité des immeubles, la poursuite de la transition écologique et les investissements importants dans les parcs ont été priorisés.

À noter que l'Administration locale continuera d'implanter des mesures d'apaisement de la circulation ayant fait leur preuve et de transformer des ruelles pour les sécuriser et les verdir, acquerra l'ensemble des nouveaux livres pour la future bibliothèque Éva-Circé en quatre ans, aménagera une fabricathèque à la bibliothèque Saint-Henri et modernisera la piscine du parc Ignace-Bourget avec l'aide de la Ville centre.

« De plus, l'acquisition de l'ancienne Caisse Desjardins Saint-Paul étant complétée, sa transformation en un tout nouveau carrefour communautaire Émard-Saint-Paul va s'amorcer. Dotés d'un budget de 2,9 M$, nous travaillerons dès 2022 à l'élaboration et la conception de ses plans et devis, car d'importants travaux seront nécessaires avant que les organismes puissent occuper les locaux à prix abordable », déclare le maire Dorais.

« Comme à chaque année, je souhaite remercier, au nom du conseil d'arrondissement, ceux et celles qui contribuent à soutenir notre communauté et à maintenir sans relâche des services de qualité. Je pense non seulement au personnel du Sud-Ouest, mais aussi aux tables de concertation, aux organismes partenaires, aux associations de commerçant.e.s et à tous les bénévoles », souligne le maire Dorais.

Le budget 2022 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2022-2031 sont disponibles sur le site Internet de l'arrondissement, dans la section « Documents financiers » : montreal.ca/sud-ouest.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Renseignements: Céline Vaillancourt, Communication Arrondissement du Sud-Ouest, [email protected], 514 501-3452

