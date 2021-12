Budget 2022 - L'administration Plante-Ollivier dépose un budget déjà périmé

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Malgré les belles promesses, c'est un budget déjà périmé qui a été déposé aujourd'hui par l'administration Plante-Ollivier. Alors que Montréal est confrontée à plusieurs défis avec l'ascension du variant Omicron, ce dernier ne contient aucune mesure extraordinaire pour répondre à la cinquième vague qui nous frappe actuellement et soutenir les résidents, les organismes, les commerçants, les restaurateurs et tout le milieu culturel montréalais. L'Opposition officielle appelle l'administration municipale à retourner à la table à dessin pendant la période des Fêtes afin de présenter un budget adapté qui répondra aux besoins et préoccupations des Montréalaises et Montréalais.

« En cette cinquième vague, on ne retrouve aucune somme dédiée aux programmes d'aide financière; l'administration a budgété comme s'il n'y avait pas de pandémie. Avec les fermetures et la période difficile qui s'amorce, les Montréalais ont besoin de sentir que leur administration les accompagne dans ces moments difficiles. Si cette dernière avait attendu en janvier pour déposer le budget tel que nous lui avions recommandé plutôt que de s'empresser de le faire un 22 décembre, elle aurait pu faire les ajustements nécessaires pour répondre à l'arrivée du variant Omicron », a déclaré M. Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Qui plus est, pour élaborer le budget 2022, l'administration a gonflé artificiellement certains revenus, tels que les amendes et pénalités ainsi que les droits de mutation, pour donner l'impression qu'elle peut financer son énorme budget de dépenses.

« Le budget présenté aujourd'hui semble avoir basé ses estimations sur des choix politiques plutôt que sur des analyses rigoureuses des revenus potentiels et des dépenses. Entre jouer avec les chiffres et faire de fausses promesses, je ne sais pas ce qui est le moins pire, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ce qui sert les Montréalais », a affirmé M. Alan DeSousa, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de finances.

De nouvelles promesses en l'air

Par ailleurs, avec le dépôt du budget, l'administration Plante-Ollivier vient officiellement de rompre sa promesse d'embaucher 250 nouveaux policiers au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Seulement 103 nouveaux effectifs seront engagés d'ici décembre 2022. Il s'agit d'un net recul considérant que 215 départs à la retraite sont prévus d'ici 2023.

Or, il ne s'agit pas là de l'unique promesse en l'air de l'administration. Le budget ne contient qu'un minime investissement de 500 000 $ dans le déploiement des caméras corporelles en 2022, ce qui est loin d'être suffisant pour équiper les quelque 5000 policiers du SPVM d'ici le début de l'année comme a promis de le faire la mairesse.

En habitation, le portrait n'est pas plus rose. L'administration a beau dire que l'accès aux logements sociaux et abordables est une priorité, la somme de 800 millions $ sur dix ans promis en campagne électorale pour l'acquisition de terrains est absente du budget.

Enfin, le volet environnemental du budget s'avère bien mince. Seulement 4,6 millions de dollars seront consacrés au Plan climat Montréal, ce qui est largement insuffisant pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le budget carbone se résume quant à lui à seulement une ligne, sans détails. Pendant ce temps, la gestion des matières résiduelles continue d'accuser du retard alors que le nouveau centre de traitement ne sera pas finalisé avant 2026.

« En plus de budgéter comme s'il n'y avait pas de pandémie, l'administration budgète comme s'il n'y avait pas de crise de fusillades, de crise environnementale et de crise du logement à Montréal. Force est de constater que les priorités des Montréalais ne sont pas pleinement répondues », a ajouté Aref Salem.

Pour l'Opposition officielle, les citoyens et citoyennes de la métropole sont en droit de se demander s'ils se sont fait flouer au regard de ce budget.

