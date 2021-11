Budget 2022 et Programme décennal d'immobilisation : des milieux de vie adaptés et accessibles dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le nouveau conseil de Rosemont-La Petite-Patrie a adopté, hier soir, le prochain budget de fonctionnement de l'Arrondissement et la mise à jour de son Programme d'immobilisations pour les dix prochaines années.

Le budget de 65 M$ sera placé sous le signe de la continuité, des interventions de proximité et de l'accessibilité, alors que le PDI permettra de poursuivre les investissements dans la création de milieux de vie conviviaux, dynamiques et résilients, en harmonie avec les objectifs de Montréal 2030 .

« Nous sommes fiers de proposer un budget équilibré qui donnera l'occasion à la population de s'approprier encore davantage ses espaces publics, notamment grâce à des sommes supplémentaires vouées à l'offre de service dans nos parcs, et à de nombreux projets de réfection des installations et équipements collectifs. Tout en réduisant le taux de taxe locale, nous continuerons de développer des quartiers dynamiques et inclusifs, adaptés aux besoins de toutes et tous », souligne le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Limoges.

Le taux de taxe local de l'arrondissement passera ainsi à 4,87¢ par 100 $ d'évaluation à compter de 2022, une diminution par rapport au taux de 2021 qui s'élevait à 4,94¢.

Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

Plusieurs projets majeurs d'amélioration des installations et espaces verts, d'apaisement de la circulation et de verdissement verront aussi le jour en vertu du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 adopté par le Conseil lors de la séance. Annuellement, c'est

8 840 000 $ qui seront ainsi alloués à différentes interventions, dont :

2,5 M$ dès 2022 pour la réfection de la piscine extérieure Joseph-Paré;

1,5 M$ pour le réaménagement du parc Montcalm en 2022 et 2023;

en 2023; 1,55 M$ pour la démarche de réaménagement du carré Augier entre 2022 et 2024;

2024; un minimum de 1,5 M$ par année pour la réfection routière et l'apaisement de la circulation.

Autres projets majeurs

L'année à venir sera également marquée par la réalisation ou la conclusion d'autres projets d'infrastructures, financés par divers fonds et programmes. Parmi ceux-ci :

le complexe aquatique Rosemont;

les travaux d'aménagement du parc Annie-Montgommery à hauteur de 2 M$;

l'aménagement permanent de l'espace Boyer, pour 2,5 M$;

divers travaux de réaménagement au parc de la Louisiane, pour 2,37 M$.

La présentation complète du Budget 2022 et du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 est disponible sur montreal.ca/rpp .

