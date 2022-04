Budget 2022 du gouvernement fédéral - 3,8 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE CANADIENNE SUR LES MINÉRAUX CRITIQUES

QUÉBEC, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue le budget 2022 du gouvernement fédéral et son engagement à la mise en œuvre d'une stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Plusieurs mesures de ce budget contribueront à positionner favorablement l'industrie minière canadienne et québécoise afin d'en faire des destinations plus attrayantes pour les investissements voués au développement des minéraux critiques et stratégiques (MCS).

Les mesures et programmes de ce budget aideront le développement et le renforcement des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques mondiales et à promouvoir l'extraction et la transformation durables des minéraux. L'industrie minière québécoise bénéficiera de ses mesures qui favoriseront l'exploration, la recherche et le développement, la modernisation des infrastructures et le traitement des minéraux et des métaux, et ce, jusqu'au recyclage.

L'AMQ tient à souligner l'engagement du gouvernement quant à la simplification des processus réglementaires et à l'introduction d'un nouveau crédit d'impôt pour l'exploration minière de 30 % qui seront bénéfiques pour le développement des MCS en sol québécois.

Dans un contexte où le Québec cherche à faire sa place comme un leader mondial dans le développement des MCS, ce budget cadre avec les aspirations de notre industrie en tant que joueur incontournable dans la lutte aux changements climatiques.

« Ces mesures au budget fédéral qui s'ajoutent aux efforts et aux engagements du gouvernement québécois positionneront favorablement notre industrie sur l'échiquier mondial pour les nouveaux investissements dans le secteur des minéraux critiques et stratégiques. L'AMQ ne peut que se réjouir de voir que le gouvernement fédéral investira dans une industrie d'avenir comme la nôtre. L'industrie minière québécoise sera au rendez-vous afin de contribuer aux efforts collectifs dans la transition énergétique mondiale. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

