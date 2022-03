Budget 2022-2023 - L'éducation, une priorité!

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et l'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) se réjouissent des annonces d'investissements de 275 M$, dès 2022-2023 dans le réseau de l'éducation.

Persévérance scolaire, pénurie de main-d'œuvre et inflation

Les enjeux sont nombreux pour les centres de services scolaires du Québec et le contexte inflationniste, de même que celui de pénurie de main-d'œuvre, viennent accroître les difficultés vécues dans le réseau. Aussi, la FCSSQ et l'ADGSQ accueillent positivement la poursuite des investissements en éducation et l'ajout de ressources pour la mise en place de mesures permettant l'accomplissement de leur mission pour la réussite et la persévérance des élèves du Québec. Elles saluent également la prise en compte des coûts de système de même que les ajouts de 140,7 M$ en matière de persévérance scolaire. Par ailleurs, la FCSSQ et l'ADGSQ souhaitent que les centres de services scolaires puissent jouir d'une souplesse dans l'application des moyens à mettre en place afin de rendre un service adapté aux besoins des élèves. Les sommes investies afin d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre (38 M$) sont également bien accueillies. À cet égard, la FCSSQ poursuivra son implication avec le réseau afin de s'assurer de combler les besoins tant pour le personnel enseignant que pour les autres catégories de personnel, qui jouent tous un rôle essentiel dans l'accomplissement de la mission du réseau scolaire.

Entretien des immeubles

Les ajouts en matière d'entretien des immeubles (59 M$) sont une poursuite de ce qui avait déjà été annoncé l'année dernière. C'est un pas dans la bonne direction! Cependant, des sommes supplémentaires seront nécessaires pour répondre aux besoins en entretien du parc immobilier actuel. Ceux-ci sont multiples et, à cet égard, les centres de services scolaires ont accompli un travail rigoureux d'évaluation des travaux prioritaires à exécuter. À ce chapitre, des ressources additionnelles seront nécessaires afin de réduire le déficit d'entretien des immeubles scolaires au Québec.

Électrification du transport scolaire

Des mesures structurantes devront être annoncées rapidement en matière de transport scolaire afin de soutenir la transition souhaitée vers l'électrification et éliminer toute forme d'incertitude en matière de financement à cet égard.

Poursuite du virage numérique et cybersécurité : une nécessité

La FCSSQ et l'ADGSQ sont heureuses de constater que le virage numérique en éducation, amorcé dans le cadre de la crise sanitaire des deux dernières années, se poursuive au moins pour les cinq prochaines années. La pérennité du financement et le support au réseau s'avèrent essentiels à la poursuite des objectifs poursuivis en matière de cybersécurité notamment dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre spécialisée.

Règles budgétaires

Par ailleurs, la FCSSQ et l'ADGSQ souhaitent que les règles budgétaires accordées aux centres de services scolaires soient disponibles le plus rapidement possible afin de permettre à chaque milieu d'avoir accès à des informations pertinentes, en temps opportun et utiles à la prise de décisions.

Investissements soutenus au cours des prochaines années

« La Fédération des centres de services scolaires du Québec continuera à agir comme un acteur incontournable afin de soutenir l'ensemble des centres de services scolaires dans l'accomplissement de leur mission. Les annonces d'aujourd'hui témoignent de l'importance de la contribution du réseau scolaire et de la collaboration des acteurs au service des l'ensemble des élèves du Québec », a précisé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

« En tant que représentant de l'ADGSQ, je suis fier de l'importance accordée à l'éducation laquelle se reflète par la croissance des investissements pour la réussite des élèves » a précisé son président, monsieur Lucien Maltais.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de l'ADGSQ

L'Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et des commissions scolaires en tant que leader du système public d'éducation francophone et anglophone au Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Source : Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc; Lucien Maltais, Président, Association des directions générales scolaires du Québec, Tél. : (819) 452-0922, Courriel : [email protected]