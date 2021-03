Budget 2021-2022 - Investir en éducation est la voie d'avenir

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) se réjouit des annonces d'investissements dans le réseau de l'éducation faites par le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, lors du dépôt du plan budgétaire 2021-2022.

« Nous sommes heureux que le gouvernement partage notre constat : le réseau public de l'éducation doit faire partie intégrante de la stratégie post-pandémie. Plusieurs de nos recommandations ont été prises en compte par le gouvernement. Nous saluons notamment les investissements pour la persévérance et la réussite scolaire des élèves. La pression sur les élèves et sur le réseau a été grande depuis le début de la pandémie, nous devons tout mettre en œuvre afin de les soutenir. Nous participerons au prochain Rendez-vous sur la réussite éducative afin de faire part des idées et des solutions des centres de services scolaires, adaptées à leur réalité et à celle de leurs élèves. », a précisé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Les services de garde en milieu scolaire sont une partie importante du quotidien des élèves qui les fréquentent. La FCSSQ accueille favorablement les investissements de 89 millions sur cinq ans afin d'améliorer les services offerts aux élèves.

Entretien des bâtiments et valorisation du personnel

Les investissements dans le maintien d'actifs et l'entretien des bâtiments scolaires constituent une demande récurrente du réseau scolaire. La Fédération salue les investissements de 80 millions sur deux ans annoncés aujourd'hui ainsi que les sommes additionnelles de 1,8 milliard consacrées au maintien d'actifs et aux ajouts d'espace.

La FCSSQ avait également recommandé au gouvernement de consacrer des sommes à la valorisation et à la rétention du personnel. « Il s'agit d'un premier pas pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et le réseau devra avoir les moyens de mettre en œuvre des solutions durables. La Fédération souhaite que les centres de services scolaires fassent partie de la réflexion sur la stratégie annoncée visant à valoriser, à attirer et à mobiliser le personnel du réseau scolaire », a conclu Mme Dupré.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes.

La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

