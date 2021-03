Budget 2021-2022 du Québec - L'Ordre des CPA salue le retour prudent à l'équilibre budgétaire mais souligne l'ampleur des défis à relever pour y parvenir

MONTRÉAL, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Ordre des CPA accueille favorablement le budget du Québec 2021-2022 et constate que le gouvernement reprend plusieurs de ses recommandations. « Il fallait prendre les mesures nécessaires pour permettre au Québec de se relever de la crise. Le gouvernement fait preuve d'une judicieuse prudence en reportant le retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028 et en maintenant ses versements au Fonds des générations, qui contribue à la réduction de la dette. La stabilisation du poids de la dette laisse une marge de manœuvre essentielle dans le contexte actuel », affirme Geneviève Mottard, CPA, CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre.

Dans un souci d'équité intergénérationnelle, l'Ordre invite toutefois le gouvernement à profiter de la révision de la loi sur la réduction de la dette pour revoir les mécanismes de gestion du Fonds des générations, notamment en ce qui a trait à la gestion du risque, au niveau des sommes accumulées et aux règles de décaissement.

L'Ordre note cependant que le gouvernement n'a pas retenu les recommandations qu'il avait faites pour améliorer la transparence et la prévisibilité. « Nous réitérons l'importance de mettre en place les mesures concrètes de saine gouvernance des finances publiques que sont la création du poste de directeur parlementaire du budget et la production de prévisions économiques et budgétaires à long terme. Cela permettra d'avoir un débat public éclairé sur les choix budgétaires qui se présenteront au cours des prochaines années et qui auront des conséquences importantes pour les générations futures », poursuit Mme Mottard.

Une relance soutenue par l'innovation et l'accès aux technologies

L'Ordre se réjouit des investissements du gouvernement dans l'accroissement de la productivité des entreprises, pour stimuler l'innovation et pour répondre aux défis que pose la pénurie de main-d'œuvre. « Nous saluons les mesures ciblées d'accélération du virage technologique des entreprises et l'élargissement de l'accès à l'internet haute vitesse, de même que les réductions des charges fiscales pour les PME et l'augmentation des mesures d'aide à hauteur de 193 M$ sur deux ans pour les secteurs les plus touchés par la pandémie », enchaîne Mme Mottard.

De même, l'Ordre souligne l'investissement de 85 M$ de dollars sur cinq ans pour le déploiement de solutions numériques en soutien à l'enseignement supérieur qui contribueront à favoriser une plus grande égalité des chances.

Des éléments du budget dignes de mention

Équité fiscale

La poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action pour assurer l'équité fiscale et le financement de 50 M$ sur cinq ans à Revenu Québec pour accentuer ses activités de vérification dans les secteurs jugés à haut risque d'évasion et d'évitement fiscal sont des annonces positives.

Normes comptables gouvernementales

L'annonce récente du ministre des Finances d'un changement d'application de la norme comptable sur les paiements de transfert, comme le réclamait la vérificatrice générale encore récemment, renforcera la transparence des finances publiques et facilitera la comparaison avec les autres juridictions canadiennes.

Le retour à l'équilibre budgétaire : un sentier parsemé d'embûches

« Pour nous, deux questions fondamentales demeurent : comment le Québec atteindra-t-il l'équilibre budgétaire et comment financera-t-il les services à moyen terme? Le présent budget ne nous fournit pas les réponses. Une chose est certaine, les CPA seront présents lors des nécessaires débats de société qui s'imposeront », conclut Mme Mottard.

