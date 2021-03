Budget 2021-2022 - Des mesures intéressantes pour appuyer le secteur minier

QUÉBEC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ) salue les mesures budgétaires présentées aujourd'hui par le ministre des Finances afin de soutenir l'industrie minière et réitère l'engagement de ses membres à contribuer à la relance de l'économie québécoise.

Bien qu'elle n'ait pas obtenu des réponses positives à toutes ses demandes, l'AMQ applaudit l'effort du gouvernement dans un contexte où des choix budgétaires s'imposaient.

Mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques

L'incitatif à la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques (MCS) doté d'une enveloppe de 22 millions de dollars sur cinq ans permettra de soutenir une étape coûteuse et déterminante du développement minier et qui comporte un niveau de risque élevé. Cette phase de mise en valeur permet à une société minière de prendre une décision à l'effet d'investir pour mettre ou non en production un gisement qui peut s'avérer économiquement rentable.

Dans un contexte où le Québec cherche à faire sa place comme un leader mondial dans le développement des MCS, cette aide est la bienvenue. L'AMQ aurait souhaité que cet incitatif s'applique à l'ensemble de l'industrie, mais elle l'accueille de façon très positive.

Vers le développement minier durable

L'Association est également heureuse de constater la mise en place d'un programme de soutien financier en développement responsable pour le secteur minier, doté d'un budget de 1,7 million de dollars sur deux ans. Cette mesure permettra de soutenir des entreprises du secteur dans leurs démarches de certification et d'amélioration continue en matière de développement durable. L'AMQ avait par le passé formulé cette demande afin de soutenir ses membres dans l'implantation de l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD).

Depuis 2018, toutes les sociétés minières qui souhaitent être membres de l'AMQ doivent intégrer dans leurs opérations cette initiative qui vise à stimuler le rendement, tout en veillant à ce que les principaux risques liés aux activités minières soient gérés de façon responsable dans leurs installations.

D'autres mesures intéressantes

Parmi les autres mesures présentées, l'AMQ note l'investissement de deux millions de dollars afin de faciliter la mise en œuvre du projet aurifère Fenelon de Wallbridge grâce à la route d'accès aux ressources à l'ouest de Matagami de même que les initiatives visant l'approvisionnement en gaz naturel pour les régions non desservies actuellement.

Citations

« L'industrie minière a été ciblée par le gouvernement comme une industrie phare permettant d'opérer la relance économique postpandémie au Québec. Les sociétés minières actives ici répondent présentes et les mesures annoncées dans le Budget 2021-2022 représentent une marque de confiance envers notre industrie. »

« Notre association avait formulé d'autres demandes qui auraient permis d'améliorer la compétitivité du secteur minier face à la compétition mondiale, mais dans le contexte actuel, l'AMQ comprend que des choix difficiles s'imposaient et c'est pourquoi elle salue l'aide offerte et réitère sa collaboration au gouvernement afin de poursuivre le travail et de faire du Québec un des meilleurs endroits au monde pour l'investissement minier. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 006 emplois et des dépenses totales de 9,9 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec en 2018 (données les plus récentes disponibles), l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

