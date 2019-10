Budget 2020 et PTI 2020-2022 - Montréal-Nord engagé à offrir des services de qualité avec rigueur et vision

MONTRÉAL-NORD, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les élus de l'arrondissement ont adopté hier en séance extraordinaire le budget 2020 de Montréal-Nord ainsi que son programme triennal d'immobilisations (PTI), lequel contient les investissements prévus pour la période de 2020 à 2022.

Le budget 2020 de Montréal-Nord s'élève à 42,9 M$, soit une hausse de 3,7 % par rapport à celui de 2019. La majeure partie de cette hausse sera financée par des transferts de la Ville de Montréal à hauteur de 31,3 M$. La balance provient de taxes locales pour 9,7 M$ et d'affectation de surplus de 1,2 M$ et de 900 000 $ de revenus de tarification locale.

En plus de couvrir les services essentiels aux citoyens, le budget 2020 prévoit entre autres :

la poursuite du Plan d'action collectif - Priorité Jeunesse 2017-2027 ;

la poursuite du Plan collectif de développement économique 2018-2023 Prospérer ensemble et l'ajout d'une personne supplémentaire dédiée à cette mise en œuvre ;

la production d'un plan d'aménagement du Nord-Est en collaboration avec les acteurs du milieu ;

la poursuite de la lutte aux changements climatiques par la plantation d'arbres et l'aménagement d'espaces verdis ;

la sensibilisation au recyclage, à la cueillette des résidus alimentaires et la propreté de nos rues ;

la création d'un conseil des ainés ;

l'organisation du 1 er rendez-vous collectif Habitation 2020 ;

rendez-vous collectif Habitation 2020 ; la mise aux normes de bâtiments publics ;

l'ajout de 11 personnes-années à la direction des Travaux publics qui seront notamment affectées à l'entretien et à la propreté du domaine public, ainsi qu'au déneigement.

« Notre souhait le plus fort est d'offrir à la population de Montréal-Nord des services de qualité auxquels ils sont en droit de s'attendre, des services à la même hauteur que dans les autres arrondissements de la métropole. Ces dernières années, nous avons déployé de grands efforts pour améliorer notre performance et nous pouvons en être fiers, mais il en reste encore bien des défis à relever », a déclaré la mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. « Nous avons notamment un grand retard en matière d'investissements dans les parcs et d'entretien élémentaire des bâtiments municipaux. Ce budget apporte des solutions à ces problèmes », de conclure Mme Black.

Des investissements pour favoriser le vivre ensemble, améliorer le cadre de vie des citoyens et développer les infrastructures

Le PTI 2020-2022 prévoit quant à lui des investissements totalisant 20,4 M$ pour les trois prochaines années. Les projets qu'il contient, en lien avec le plan stratégique 2016‑2025 de l'arrondissement, ont été sélectionnés à partir des principes directeurs suivants :

moderniser les parcs et les chalets de parc;

pallier à un retard d'investissements publics dans les installations;

offrir des espaces publics plus verts pour lutter contre les changements climatiques et les îlots de chaleur;

confirmer l'engagement de l'arrondissement envers la jeunesse et les aînés;

améliorer l'aménagement urbain sur tout le territoire (rues, places, parcs);

poursuivre les grands projets en cours.

On y retrouve notamment les projets de réfection et d'amélioration de parcs et d'équipements sportifs suivants:

parc Aimé-Léonard phase II : agrandissement du chalet et aménagement du parc;

maison Brignon-dit-Lapierre : aménagement du terrain;

parc-école Jules-Verne : réaménagement;

parc Henri-Bourassa : poursuite de la construction d'un pavillon de parc principalement dédié à la jeunesse et aménagement du parc;

parc Maurice-Bélanger : réaménagement;

parc Pilon : réaménagement de l'aire de jeux pour enfants et de l'aire d'exercice canin;

parc de Charleroi : rafraîchissement du chalet de parc et du chalet de piscine;

parc Le Carignan : rénovation du chalet;

: rénovation du chalet; parc St-Laurent : planification de l'agrandissement du chalet (2021).

On y retrouve également les projets d'aménagement urbain suivant :

rue de Charleroi : aménagement du domaine public, futs et fosses de plantation;

espace Saint-Rémi : aménagement d'une placette;

terrain avenue L'Archevêque et rue de Charleroi : aménagement temporaire d'un espace public ;

avenue de Jubinville : réfection et aménagement.

À différents endroits de l'arrondissement, des espaces publics seront aménagés afin de rendre les quartiers plus verts, plus conviviaux et plus agréables pour les citoyens. Le programme de ruelles vertes se poursuivra également en collaboration avec des regroupements de résidents riverains, tout comme le projet de Corridor vert des cinq écoles, en cours depuis maintenant cinq ans.

Les bâtiments municipaux accusent un retard d'entretien particulièrement criant et des travaux incontournables sont à effectuer, dont la réfection de la toiture de la mairie et de celle du bâtiment qui abrite la Direction des travaux publics. Une mise aux normes obligatoire en matière de sécurité est également nécessaire.

Les détails du budget 2020 et le PTI 2020-2022 sont disponibles sur le site de l'arrondissement.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Division des relations avec les citoyens et des communications; Renseignements pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, daniel.bussieres@ville.montreal.qc.ca, 514 328-4000, poste 4284

