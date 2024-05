Le président du conseil Ren a souligné les capacités complémentaires de la chaîne d'approvisionnement de la Chine et de la Hongrie, notant que le renforcement des liens entre les fabricants des deux pays pourrait renforcer un partenariat résilient et fiable dans les secteurs de l'industrie et de la chaîne d'approvisionnement. Le CCPIT et le ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce ont signé un protocole d'entente (PE) visant à renforcer la collaboration dans la chaîne d'approvisionnement. La Hongrie participera à la prochaine exposition en tant qu'invitée d'honneur. Cette mesure stratégique devrait améliorer les efforts de collaboration entre les secteurs, y compris celui des véhicules électriques (VE) et des initiatives d'énergie renouvelable, facilitant ainsi une connectivité améliorée et des gains réciproques.

M. Parragh a souligné le partenariat stratégique solide et indéfectible entre la Chine et la Hongrie, notant qu'il améliorera considérablement les interactions bilatérales dans un large éventail d'industries et de secteurs. Le groupe chinois en pleine croissance de ménages à revenu intermédiaire, qui est de plus en plus à la recherche de biens et de services de grande qualité, offre aux entreprises hongroises des occasions importantes d'innover et de s'engager dans des coentreprises. Pour en tirer parti, le HCCI facilitera la participation de la Hongrie à la deuxième exposition, dans le but d'approfondir sa pénétration du marché chinois.

Organisée par le CCPIT, il s'agit de la première exposition de niveau national à l'échelle mondiale axée sur les chaînes d'approvisionnement. Lors de l'exposition inaugurale, l'ambassade de Hongrie en Chine a profité de l'occasion pour mettre en lumière les principales marques nationales hongroises, particulièrement en matière d'investissements commerciaux, de tourisme culturel et d'innovation technologique, en mettant en valeur les réussites et les possibilités de collaboration au sein du secteur de la chaîne d'approvisionnement entre les deux pays.

Prévue du 26 au 30 novembre à Beijing, la deuxième exposition, qui aura pour thème Connecting The World For A Shared Future (connecter le monde pour un avenir partagé), mettra en vedette d'importantes chaînes d'approvisionnement dans les domaines de la fabrication de pointe, de l'énergie propre, des véhicules intelligents, de la technologie numérique, des modes de vie sains et de l'agriculture verte, complétée par une zone d'exposition dédiée aux services de la chaîne d'approvisionnement. D'autres événements comprendront la promotion des investissements, le jumelage de l'offre et de la demande et le lancement de nouveaux produits. Les efforts visant à attirer les exposants et les investisseurs progressent bien, avec un vif intérêt de la part des entreprises du monde entier.

Pour en savoir plus sur l'exposition, consultez le https://en.cisce.org.cn/ .

