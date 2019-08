BTB - Un portefeuille repositionné pour le futur

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») publie aujourd'hui ses résultats financiers du deuxième trimestre clos le 30 juin 2019 et fait part des faits saillants suivants :

FAITS SAILLANTS DU TRIMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019

Augmentation de 3 % du taux d'occupation commis qui passe de 90,1 % au 30 juin 2018 à 93,1 % au terme du deuxième trimestre 2019. Près de 58 000 pieds carrés de nouveaux baux ont été signés au cours du trimestre (plus de 125 000 pieds carrés depuis le début de l'exercice).

Croissance notable des résultats du portefeuille comparable :

Produits locatifs : 4,6 %



Résultat d'exploitation net : 4,8 %



Résultat net immobilier : 7,4 %

Croissance du taux moyen des baux renouvelés au cours du trimestre de 7,0 % et de 6,5 % depuis le début de l'exercice. 230 000 pieds carrés ont été renouvelés au cours du trimestre (330 000 pieds carrés depuis le début de l'exercice).

Amélioration du taux d'endettement hypothécaire de 56,0 % en 2018 à 54,9 % au terme du deuxième trimestre 2019.

Croissance des produits locatifs de 7,4 % et du résultat d'exploitation net de 8,7 %.

Acquisitions d'immeubles

Le 10 mai 2019, le Fonds a procédé à l'achat d'un immeuble industriel à St-Laurent (Québec) d'une superficie de 65 000 pieds carrés pour la somme de 11,9 millions $.

(Québec) d'une superficie de 65 000 pieds carrés pour la somme de 11,9 millions $. Le 21 juin 2019, le Fonds a procédé à l'achat du Méga Centre Saint-Bruno et Développements Mont Saint-Hilaire , situés respectivement à Saint-Bruno et Saint-Hilaire , pour la somme de 62,6 millions $.

Ventes d'immeubles

Le 7 mai 2019, le Fonds a disposé de l'immeuble situé sur la rue Antonio-Barbeau à Montréal (Québec) pour un montant de 7,1 millions $.

Activités de financement

Le 14 juin 2019, le Fonds a complété l'émission de 6 157 100 parts, incluant l'option de sur-allocation, à un prix de 4,67 $ par part, pour un produit net des frais d'émission d'environ 27 millions $.

Sommaire des éléments importants au 30 juin 2019

67 immeubles

Environ 5,7 millions de pieds carrés locatifs

909 millions $ d'actif total

292 millions $ de capitalisation boursière

Message de Michel Léonard, président et chef de la direction

« Le travail acharné que nous avons effectué dans le repositionnement du portefeuille depuis environ 18 mois et dans l'augmentation de notre taux d'occupation se reflète maintenant dans nos indicateurs de performance. En effet, après avoir vendu 11 immeubles et en avoir acquis six de meilleure qualité, BTB a aujourd'hui un portefeuille plus performant, tel que le reflètent nos résultats du deuxième trimestre 2019. Notre taux d'occupation affiche maintenant 93,1 %. Notre portefeuille comparable est en croissance de 7,4 % et nous avons conclu des renouvellements de baux à une augmentation moyenne de 7 %. Nous avons vendu des immeubles à des taux de capitalisation supérieurs à ceux des immeubles achetés au cours de cette transformation. Tout en effectuant ce virage, nous avons également réduit notre taux d'endettement hypothécaire à 54,9%, taux qui était à 57,7 % pour la même période en 2017. Dans le cadre du repositionnement de notre portefeuille, notre performance a souffert et nous en sommes conscients. Cependant nos indicateurs financiers du trimestre annoncent une meilleure performance du Fonds et nous commençons à en avoir des preuves tangibles. Nous avons toujours été confiants que le repositionnement du portefeuille était la bonne stratégie à long terme pour BTB. »







Périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars canadiens, sauf les ratios et données par

part) Trimestre Cumulatif (six mois)









2019 2018 ∆ % 2019 2018 ∆ %

$ $

$ $

Information financière











Produits locatifs 22 347 20 803 7,4 44 071 42 243 4,3 Résultat d'exploitation net(1) 12 196 11 225 8,7 23 247 22 683 2,5 Bénéfice net et résultat global 3 316 4 593 -27,8 4 697 11 148 -57,9 Résultat net immobilier du portefeuille comparable(1) 6 346 5 909 7,4 12 184 12 092 0,8 Bénéfice distribuable (1) 5 550 5 522 0,5 20 113 16 571 21,4 Distributions 6 113 5 353 14,2 10 818 11 207 -3,5 Fonds provenant de l'exploitation (FPE) (1) récurrents 5 446 5 279 3,2 11 994 11 015 8,9 Fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) (1) récurrents 4 884 4 937 -1,1 9 507 10 158 -0,64 Actif total





908 782 778 114 16,8 Ratio d'endettement hypothécaire





54,9 % 56,0 % 2,0 Taux d'intérêt moyen pondéré de la dette hypothécaire





3,93 % 3,82 % 2,9 Capitalisation boursière





291 937 257 462 13,4 Information financière par part











Bénéfice net et résultat global 5,8 ¢ 9,3 ¢ -37,6 8,3 ¢ 22,7 ¢ -63,4 Bénéfice distribuable (1) 9,7 ¢ 11,1 ¢ -12,6 19,1 ¢ 22,8 ¢ -16,2 Distributions 10,5 ¢ 10,5 ¢ -- 21,0 ¢ 21,0 ¢ -- Ratio de distribution (« payout ratio ») du bénéfice distribuable (1) 108,2 % 94,5 % 14,5 109,9 % 92,0 % 17,9 FPE (1) récurrents 9,5 ¢ 10,6 ¢ -10,4 17,9 ¢ 22,4 ¢ -20,1 FPEA (1) récurrents 8,5 ¢ 9,9 ¢ -14,1 16,8 ¢ 20,7 ¢ 18,8

(1) Mesures financières non conformes aux IFRS

MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Le résultat d'exploitation net, le résultat net immobilier du portefeuille comparable, le bénéfice distribuable, les fonds provenant de l'exploitation récurrents et les fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents ne sont pas des mesures reconnues par les normes internationales d'information financière (« IFRS ») et n'ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. Ces mesures pourraient différer de calculs semblables présentés par des entités similaires et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par ces autres entités.

Le tableau suivant présente le rapprochement entre le bénéfice distribuable et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (mesure non conforme aux IFRS) avec les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation présentés aux états financiers.







Périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars canadiens) Trimestre Cumulatif (six mois) 2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (IFRS) 11 897 7 804 20 113 16 571 + Frais de transaction lors de la vente et l'achat d'immeubles 521 62 917 62 ± Variation nette des éléments d'exploitation hors trésorerie (1 118) 2 977 1 199 5 110 - Charges d'intérêts nettes (5 750) (5 321) (11 411) (10 536) Bénéfice distribuable 5 550 5 522 10 818 11 207 + Charges salariales de location 128 156 252 316 + Profit sur extinction de dette -- -- -- 133 - Réserve pour investissements de maintien non récupérables (449) (416) (873) (848) - Réserve pour frais de location non récupérés (345) (325) (690) (650) Fonds provenant de l'exploitation ajustés récurrents 4 884 4 937 9 507 10 158

Mercredi le 14 août 2019 à 10h00 (heure de l'Est), la direction tiendra une conférence téléphonique afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le deuxième trimestre 2019 clos le 30 juin 2019 :

DATE : Mercredi le 14 août 2019



HEURE : 10h00 (heure de l'Est)



COMPOSEZ : 1-416-764-8609 (appels de Toronto et d'outre-mer) code d'accès 09826423# 1-888-390-0605 (appels de l'Amérique du Nord) sans frais, code d'accès 09826423#. Pour vous assurer de pouvoir y participer, veuillez appeler quinze minutes avant l'heure prévue de la conférence.



WEBDIFFUSION : https://event.on24.com/wcc/r/2044739/490395D4A236A786CE65C330FEB3D3F8



DIFFÉRÉ : Du 14 août 2019, 13h00, jusqu'au 21 août 2019, 23h59 en composant le 1-416-764-8677 numéro de référence 826423# ou sans frais le 1‑888‑390‑0541, numéro de référence 826423#.

Les représentants des médias, de même que toute partie intéressée, peuvent assister à la conférence téléphonique en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions/réponses et vous guideront dans les procédures relatives à la conférence téléphonique.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se négocient sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. Au 13 août 2019, BTB est propriétaire de 67 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant à ce jour environ 5,7 millions de pieds carrés dont la valeur marchande est de près de 900 M$. Les objectifs de BTB sont : i) de faire croître ses revenus dérivés de ses actifs dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions, ii) d'optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique pour maximiser la valeur à long terme de ses parts, et iii) de produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant BTB. Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes tels que « pouvoir », « prévoir », « estimer », « avoir l'intention de », « être d'avis » ou « continuer », la forme négative de ces termes et leurs variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. Le rendement et les résultats réels de BTB pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces énoncés sont faits sous réserve des risques et incertitudes inhérents aux attentes. Parmi les facteurs importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs exposés dans les documents déposés par BTB auprès des organismes de réglementation au Canada. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs attribuables à BTB et aux personnes qui agissent en son nom. Sauf indication contraire ou exigée par la loi applicable, tous les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent communiqué.

Pour plus d'informations, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président et chef de la direction, 514-286-0188, poste 228; M. Benoit Cyr, Vice-président et chef des finances, 514-286-0188, poste 230

Related Links

www.btbreit.com