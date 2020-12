BTB publie un sommaire de l'année 2020 et remercie ses investisseurs et collaborateurs pour leur appui

L'équipe d'acquisitions et dispositions de BTB ont conclu des transactions au cours de l'année pour améliorer la performance de notre portefeuille. BTB a disposé de 4 propriétés, pour un produit total de 48,5 millions $, excluant les frais de transaction et a acquis 2 propriétés pour une somme totale de 29,85 millions $, excluant les frais de transactions.

Sommaire des acquisitions 2020:

2611, Queensview Drive, Ottawa, Ontario (Bureaux);

2005 rue Le Chatelier , Laval , Montréal (Industriel).

Sommaire des dispositions 2020:

311 Ingersoll , London, Ontario (Industriel);

5600, Chemin de la Côte de Liesse, Montréal, Québec (Industriel);



1001, rue Sherbrooke Est, Montréal, Québec (Bureaux);



550-560, Boulevard Henri-Bourassa Ouest, Montréal, Québec (Bureaux).

Les trois premières propriétés qui se retrouvent à la liste ci-dessus ont été disposées pour donner suite à la réception d'offres attrayantes qui ont été acceptées, alors que la dernière propriété, soit le 550-560 boulevard Henri-Bourassa Ouest, a été vendue suite aux conclusions du repositionnement stratégique du portefeuille de BTB.

À titre de rappel, le repositionnement stratégique du portefeuille de BTB vise à recentrer les critères d'acquisition du Fonds selon ce qui suit :

Concentrer nos investissements dans les marchés primaires tels que Montréal, la Ville de Québec, Ottawa et Toronto (cible future);

et (cible future); Cibler des actifs d'une valeur entre 10 et 50 millions de dollars;

Cibler des actifs à perspective de détention à long terme en démontrant :

Des baux à long-terme;



Taux d'occupation élevé; ou



Locataires établis.

La stratégie de disposition d'actifs selon le repositionnement stratégique est presque terminée puisqu'à ce jour, il ne reste qu'une seule propriété à vendre pour clore cet effort.

UN RETOUR SUR NOS RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET ANNUELS

Nos résultats annuels de 2019 publiés en mars 2020 intitulé « Le Nouveau BTB Prend Place » ont démontré la force et croissance que BTB a enregistré pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. L'année a été particulièrement marquée par l'atteinte de jalons importants pour BTB: la valeur totale de notre actif a dépassé 900 millions $ et notre capitalisation boursière a bondi au-dessus de la barre de 300 millions $. Notre taux d'occupation a également atteint un sommet sans précédent, clôturant l'année à 93,2%. Dans l'ensemble, 2019 a été une année fructueuse au cours de laquelle nous avons constaté l'effet d'un portefeuille plus solide et d'une performance exceptionnelle de nos ratios financiers.

Nos résultats du premier trimestre 2020 se sont maintenus sur la même tendance positive, malgré le début de la pandémie de la COVID-19 qui a démontré ses répercussions sur les entreprises au Canada au milieu du mois de mars 2020. Pour le trimestre comparable de l'année précédente, nous avons enregistré une augmentation de 10,3% du revenu d'exploitation net et de 36,7% de notre résultat net ajusté. Nos résultats ont suivi la tendance de 2019, où le repositionnement de notre portefeuille a encore démontré sa force.1 À titre de rappel, BTB ne détient pas de centre d'achats fermés.

Les résultats du deuxième trimestre de 2020 ont été publiés le 14 août 2020. Ils sont demeurés positifs malgré les effets de la pandémie et des premiers mois difficiles du trimestre. Cependant, BTB est demeuré proactif et a affiché d'excellents résultats malgré toutes les mesures prises par le Fonds pour protéger ses clients (locataires) et son flux de trésorerie. Sur une base comparable, le résultat d'exploitation net a augmenté de 1,8 %, notre ratio d'endettement total a diminué à 58,6% et nous avons enregistré un taux moyen d'encaissement de loyers de plus de 97 % pour cette période. Nous devons toutefois noter le rendement exceptionnel de notre portefeuille d'Ottawa où nous avons perçu 100% de nos loyers contractuels pour la période. De plus, le repositionnement stratégique de notre portefeuille s'est avéré fructueux, encore une fois. Nos quatre dernières acquisitions ont généré des revenus de 1,7 millions $ de plus que ceux qui auraient été produits par les propriétés disposées. 2

Six mois après le début de la pandémie, nous avons publié nos résultats du troisième trimestre de 2020 et encore une fois, BTB a démontré sa ténacité, sa résilience et sa force alors que nous obtenions, pour un deuxième trimestre consécutif, de solides résultats malgré la pandémie. Dans l'ensemble, le résultat d'exploitation net de notre portefeuille comparable a augmenté de 0,8% et nous avons renouvelé des baux avec des locataires existants représentant plus de 225 381 pieds carrés. Nous avons loué avec succès, un total de 173 995 pieds carrés à de nouveaux locataires. Notre ratio d'endettement total était 59,7%, ce qui démontre notre engagement à maintenir ce ratio sous le seuil de 60%.3

Malgré les conditions économiques qui prévalaient au cours de l'année 2020, BTB a été en mesure de générer des résultats stables et cohérents, en adoptant une stratégie opérationnelle réussie. BTB et tous ses employés ont été en mesure d'atténuer les risques associés à la pandémie en adoptant une approche pratique, en gérant les demandes des locataires d'une façon personnalisée et en les analysant cas par cas pour assurer le respect des valeurs de BTB. Pour la période de mai à novembre, notre taux de perception de loyer est établi à 98%.

FINANCEMENT

Le 29 septembre 2020, BTB a annoncé la clôture du placement de prise ferme d'un montant total de 30 millions $ de débentures convertibles subordonnées non garanties de série H à 7,00% venant à échéance le 31 octobre 2025. Le 26 octobre 2020, BTB a annoncé le rachat de toutes les débentures subordonnées non garanties convertibles de série F.

DISTRIBUTION

En raison du climat économique causé par la pandémie de COVID-19 et des effets possibles importants sur la situation financière du Fonds et les liquidités futures, le 12 mai 2020 le Conseil des fiduciaires a adopté une résolution en vue de réduire la distribution annuelle de 42,0 ¢ à 30,0 ¢ à compter du paiement de la distribution du mois de mai 2020.

GREAT PLACE TO WORK

BTB est fière d'avoir obtenu la certification Great Place to Work ® selon les résultats d'un sondage envoyé à tous les employés, posant des questions sur leur milieu de travail, l'équilibre de travail-vie personnelle, etc. Pour une deuxième année consécutive, les employés de BTB ont choisi BTB comme GPTW. Merci à tous pour cette nomination!

SUMMIT CREATIVE AWARDS

Également pour une deuxième année consécutive, BTB a reçu le « Summit Creative Award » pour la conception de son rapport annuel 2019! Médaillée de bronze l'an dernier, BTB a gravi une marche de plus sur le podium, ayant remporté l'argent.

RETRAITE

À la fin du mois de Septembre 2020, le CFO de BTB, M. Benoit Cyr a pris sa retraite. Cela a ouvert la voie à la nomination de M. Mathieu Bolté, CFO et Vice-Président des Finances de BTB, donnant ainsi le ton à notre BTB Renouvelé.

DERNIERS MOTS DE L'ANNÉE 2020

Nous tenons à remercier nos investisseurs, collaborateurs, fiduciaires et employés pour leur confiance et leur soutien. Cette année a été marquante pour nous tous sur le plan personnel, et en cette période des Fêtes, nous tenons à vous exprimer notre gratitude. Merci de votre aide, merci de nous avoir fait confiance et merci pour votre soutien. Nous espérions que vous pourrez profiter des festivités de Noël, malgré les protocoles en place, et nous espérions que vous resterez tous en sécurité.

Bonne santé et sécurité à vous et vos familles!

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 17 décembre 2020, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB en date du 30 septembre 2020 est d'environ de 946 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;



2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;



3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

1 Lire notre communiqué de presse publié le 14 mai 2020, : « BTB a enregistré au cours du premier trimestre 2020 des résultats nettement améliorés, malgré une crise sans précédent qui nous affecte tous et toutes les organisations ».

2 Lire notre communiqué de presse publié le 14 août 2020 : « La résilience des actifs de BTB est démontré ».

3 Lire notre communiqué de presse publié le 10 novembre 2020 : « BTB démontre la résilience de son portefeuille et de sa stratégie d'opération pour un deuxième trimestre consécutif ».

