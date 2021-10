BTB dépassera 1G$ de valeur totale d'actifs à la suite de l'acquisition de deux propriétés à bureaux de Classe A dédiées aux sciences de la vie et aux technologies et annonce la conclusion d'une nouvelle ligne d'acquisition afin de soutenir son plan de croissance

Le prix d'achat des Propriétés totalise 74 millions $ et cette acquisition relutive devrait être conclue avant la fin octobre 2021 et sera financée par les liquidités provenant de la dernière levée d'équité ainsi que des fonds disponibles. Conséquemment, BTB ne doit pas lever des fonds au marché.

À PROPOS DES PROPRIÉTÉS

Construits en 2009 et 2015, les Propriétés possèdent des espaces de bureaux de pointe entièrement louées à des locataires dans l'industrie des sciences de la vie et des technologies. Ces derniers incluent, Bristol-Myers Squibb, Hewlett Packard Enterprise, ICU Medical, Haivision Systems, Innomar Strategies, Lundbeck Canada et Beiersdorf. Le Technoparc de Montréal est un endroit prisé de l'industrie de la technologie et des sciences de la vie.

L'achat de ces propriétés concrétise la stratégie d'acquisition de BTB d'acquérir des actifs d'haute qualité ayant une base de locataires solides. BTB est déjà propriétaire de deux propriétés de Classe A dans le Technoparc de Montréal

(le 2250 Boulevard Alfred-Nobel et le 7150 Alexander-Fleming) consolidant sa position au coeur du Technoparc.

De plus, une station de train (REM) est en construction à quelques minutes des Propriétés et sera un ajout exceptionnel pour faciliter l'accès au Technoparc par transport en commun.

UNE NOUVELLE LIGNE D'ACQUISITION

Pour permettre au Fonds de poursuivre sa stratégie d'acquisition tout en améliorant sa situation financière à travers des termes et conditions favorables, BTB a conclu le 29 septembre 2021, une nouvelle entente de crédit d'acquisition avec la Banque Nationale du Canada (comme Agent Administratif et Prêteur Unique) totalisant 35 millions $ de facilité de crédit avec une option d'augmenter le montant total à 60 millions $. Cette facilité de crédit expira en septembre 2024.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du

14 octobre 2021, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pieds carrés. En concluant l'acquisition des Propriétés, la valeur totale des actifs de BTB surpassera 1G$.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected]; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x244, (C) [email protected]

Liens connexes

www.btbreit.com