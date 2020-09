MONTRÉAL, le 29 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB ») (le « Fonds ») présente aux porteurs de parts une mise à jour des collections de loyer pour les mois affectés par la pandémie mondiale de la COVID-19.

UN MESSAGE DE LA PART DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION:

Nous sommes fiers de vous présenter cette mise à jour sur l'ensemble de nos perceptions de loyers pour la période touchée par la pandémie. Nos résultats sont un témoignage de la force de notre équipe et des efforts de perception déployés. Nous avons encaissé 100% des loyers contractuels au cours des mois critiques de mai à août, ce qui confirme la résilience de notre portefeuille suite à son repositionnement, de la qualité de nos locataires et de la persévérance que notre équipe a démontrée. BTB est propriétaire d'immeubles abritant des commerces de détail mais nous ne détenons pas des centres commerciaux fermés. Il est important de noter que nous avons perçu 100% de nos loyers provenant de notre secteur de commerce de détail. Même si les effets de la pandémie se font toujours sentir, notre équipe continue de maintenir le même esprit positif pour traverser cette période difficile.

Loyer Contractuel :

Pour ce qui est des mois suivants, le total de nos recouvrements de loyer pour la période de six mois visée par la COVID-19, soit de mars à août 2020, s'établit à un taux de recouvrement moyen de 98 % :

- Mars: 96 %

- Avril: 92 %

- Mai: 100 %

- Juin: 100 %

- Juillet:100 %

- Août: 100 %

Le manque à gagner des mois de mars et d'avril est attribuable principalement aux reports de loyer accordés à nos locataires avant l'entrée en vigueur du programme de l'AUCLC et des autres programmes d'aide fédéraux mis à la disponibilité des locataires. Ce manque à gagner de 13 % devrait être recouvert majoritairement entre aujourd'hui et le 31 décembre 2020, conformément aux termes et conditions des ententes de report de loyer signées.

De plus, certains paiements de loyer reçus ont été attribués aux périodes antérieures, ce qui a contribué à la réduction du solde des comptes à recevoir du Fonds, et contribué aux taux d'encaissements de 100% pour les mois respectifs. Notre taux d'encaissement a été ajusté afin de refléter les ententes de report de loyer ainsi que l'effet des subventions reçues ou à recevoir en vertu du programme de l'AUCLC.

EFFET FINANCIER DU PROGRAMME FÉDÉRAL DE L'AUCLC

Le programme AUCLC a été annoncé initialement par le gouvernement fédéral pour venir en aide aux locataires commerciaux afin de prêter assistance pour payer leurs loyers pour la période d'avril à juin 2020. Suivant la progression de la COVID-19, le gouvernement fédéral a prolongé son programme trois fois pour désormais couvrir une période totale de 6 mois, débutant en avril et prenant fin le 30 septembre 2020.

BTB gère activement approximativement 620 baux et au cours des derniers six mois, nous avons réussi à compléter environ 80 demandes au programme de l'AUCLC ce qui représente des demandes de subvention pour environ 13% de nos clients. BTB a réclamé un montant total de $1,6M par l'entremise du programme AUCLC et à ce jour, nous avons reçu environ 84% de ces sommes, représentant $1,3M. Nous anticipons recevoir le résidu de $0.3M au cours des prochaines semaines. Cette dernière somme étant attribuable à la prolongation gouvernementale de septembre.

L'incidence financière nette estimée du programme de l'AUCLC sur le revenu 2020 de BTB est d'environ $0,4M. Cette somme tient compte de la bonification de 12,5% promise par le gouvernement du Québec aux propriétaires commerciaux qui ont choisi d'adhérer au programme fédéral. Cependant, il faut noter que, depuis l'annonce du Gouvernement du Québec effectuée le 9 juillet 2020 dernier, celui-ci n'a toujours pas fourni d'information sur l'administration de cette bonification.

Le gouvernement fédéral a fixé une nouvelle date limite pour déposer les demandes de subventions, soit le 30 octobre 2020. Nous estimons que nous aurons comptabilisé tous les revenus fédéraux liés à l'AUCLC à cette date.

Nous aimerions soulever la grande collaboration que nous avons reçu des différents intervenants qui administrent le programme pour le gouvernement fédéral, sans qui, il saurait été difficile de naviguer dans la complexité du programme.

Nous avons remarqué l'impact positif que le programme a eu sur la collection de nos loyers ainsi que sur nos comptes à recevoir. Considérant les risques associés à renoncer à ce programme tels que, la probabilité qu'un locataire ne renouvelle pas son bail, la difficulté de percevoir les loyers durant le cours des 3 à 6 derniers mois par les locataires affectés par la COVID-19 et les coûts reliés à la relocation des espaces qui pourraient devenir vacants suite aux départs de locataires en difficultés financières, BTB est enchanté d'avoir choisi de souscrire au programme fédéral. Cette décision nous a permis de bâtir des relations durables avec nos locataires, de maintenir des relations positives et mutuellement avantageuses avec eux et ainsi, assumer la vision long-terme de notre entreprise.

EXPOSITION AUX FAILLITES

Tel que décrit au Rapport de Gestion du Q2 2020, seulement quatre de nos locataires, représentant approximativement 2% de nos locataires totaux sur une base de pieds carrés, se sont placés sous la protection de leurs créanciers ou ont déclaré faillite. À la fin du Q3 2020, nous n'avons pas reçu d'avis additionnels à cet effet de la part de nos locataires.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 29 septembre 2020, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environs de 930 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

1) Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts;

2) Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions;

3) Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected] ; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x230, (C) [email protected]

Liens connexes

www.btbreit.com