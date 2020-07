MONTRÉAL, le 13 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») présente aux porteurs de parts une mise à jour des opérations de BTB et des collections de loyer pour les mois affectés par la pandémie mondiale de la COVID-19.

UN MESSAGE DE LA PART DE MICHEL LÉONARD, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION:

Nos perceptions de loyer au cours des trois derniers mois (avril, mai et juin 2020) ont connu une augmentation mensuelle graduelle pour chaque secteur opérationnel. Tel que nous l'avons mentionné lors de nos derniers communiqués de presse, notre équipe a fait preuve de diligence à l'égard de nos perceptions de loyer et maintiendra le même focus pour les mois à venir.

Perception de Loyer

Selon nos secteurs opérationnels suivants, nous avons perçu 90 %1 de nos loyers pour les mois d'avril, de mai et de juin 2020, établis comme suit :

Immeubles de bureaux: 93,7 %;

93,7 %; Immeubles de commerce de détail : 76,2 %;

: 76,2 %; Immeubles industriels: 96,7 %;

96,7 %; Immeubles polyvalents: 97,1 %.

Perceptions Reportées

Compte tenu des ententes de report de loyer qui ont été conclues au cours des derniers trois mois, le Fonds a sécurisé 93 %2 de son revenu locatif. Approximativement 3% des loyers ont été reportés suite à des ententes conclues avec nos locataires. Conséquemment, les pourcentages suivants constituent les loyers perçus et sécurisés par BTB, par secteur opérationnel, tenant compte des ententes reports de loyer signées :

Immeubles de bureaux: 96 %;

96 %; Immeubles de commerce de détail : 82 %;

: 82 %; Immeubles industriels: 100 %;

100 %; Immeubles polyvalents: 100 %.

EFFET FINANCIER DU PROGRAMME FÉDÉRAL DE L'AUCLC

Lors du communiqué de presse du mois de mai dernier portait sur nos perceptions de loyer, nous avions indiqué qu'environ 100 de nos locataires seraient admissibles au programme fédéral. Cependant, après une analyse plus approfondie, nous avons identifié 156 de nos locataires qui pourraient bénéficier du programme.

À ce jour, de ces 156 locataires, uniquement 33 nous ont confirmé leur intention de participer au programme au cours des deux derniers mois et ont signé la documentation prescrite à cet effet. De plus, nous avons reçu la confirmation écrite que 43 de nos locataires se disqualifiaient du programme, laissant donc environ 80 locataires potentiellement admissibles au programme fédéral.

Si ces 113 locataires sont admissibles au programme3, le revenu total locatif normalement généré par ces derniers représente approximativement $2,2M pour la période cumulative d'avril à juin 2020 (Q2). Si l'on tient compte de la portion de loyer brut payable par les locataires, soit 25% du loyer brut, de la portion de 50% du loyer brut payable par la SCHL et de 12.5% du loyer brut potentiellement payable par le gouvernement du Québec, BTB estime que la perte ou l'effet sur ses revenus totaux en lien avec le programme d'AUCLC serait approximativement 275 000 $.

Le loyer brut potentiel à être reçu par les locataires (et les deux niveaux de gouvernement) qui ont soumis des demandes en vertu de l'AUCLC n'ont pas été pris en considération lors des calculs des pourcentages de perception de loyer ci-stipulés à la page précédente. Conséquemment, nous estimons que le programme de l'AUCLC générera approximativement 3% de revenus locatifs de plus que les pourcentages rapportés plus haut, totalisant donc un pourcentage de perception de loyers approximatif de 96% pour ladite période.

Il y a présentement beaucoup de spéculation au sein des médias portant sur le fait que certains propriétaires immobiliers refusent de venir en aide aux locataires. BTB a choisi d'adhérer au programme fédéral. Comprenant les risques associés à renoncer à ce programme tels que, la probabilité qu'un locataire ne renouvelle pas son bail, la difficulté de percevoir les loyers de locataires affectés par la COVID-19 et les coûts reliés à la relocation des espaces devenus vacants suite aux départs de locataires en difficultés financières, BTB a choisi de souscrire au programme afin de concrétiser ses relations durables avec ses locataires, pour maintenir ses relations positives et mutuellement avantageuses avec ses locataires et ainsi, adopter une vision long-terme pour notre entreprise.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 13 juillet 2020, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,3 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environs de 930 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

_________________________________

1 Veuillez noter que ce calcul est basé sur une moyenne pondérée.

2 Idem.

3 Le calcul est dérivé par les 33 cas confirmés et les 80 cas en attente de confirmation ou disqualification.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: M. Michel Léonard, Président & Chef de la Direction, (T) 514-286-0188 x228, (C) [email protected]; M. Mathieu Bolté, Vice-Président & Chef des Finances, (T) 514-286-0188 x230, (C) [email protected]

Liens connexes

www.btbreit.com