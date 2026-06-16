BTB annonce les résultats de l'élection des Fiduciaires pour 2026

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer que chaque candidat au poste de Fiduciaire dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation et de procurations datée du 12 mai 2026 a été élu Fiduciaire de BTB à l'Assemblée annuelle des porteurs de parts tenue à Montréal aujourd'hui.

Voici les détails de l'élection :

Élection des Fiduciaires 2026

Candidat(e)

au poste de fiduciaire Résultat En faveur Abstention Nombre % Nombre % Armand Des Rosiers Élu 20 899 107 94,34 1 254 191 5,66 Sylvain Fortier Élu 20 793 117 93,86 1 360 181 6,14 Jean-Pierre Janson Élu 20 859 082 94,16 1 294 216 5,84 Sylvie Lachance Élue 20 858 303 94,15 1 294 995 5,85 Michel Léonard Élu 20 868 014 94,20 1 285 284 5,80 Christine Marchildon Élue 20 854 507 94,14 1 298 791 5,86 Luc Martin Élu 20 881 474 94,26 1 271 824 5,74 Darcy Morris Élu 20 829 695 94,03 1 323 603 5,97 Carol A. Paradine Élue 20 865 649 94,19 1 287 649 5,81

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée générale annuelle sont présentés sur le site web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

BTB accueille deux nouveaux Fiduciaires

M. Darcy Morris

M. Morris est cofondateur et chef de la direction d'Ewing Morris & Co. Investment Partners, une société de gestion de patrimoine privée indépendante située à Toronto, au Canada. Avant de cofonder Ewing Morris en 2011, M. Morris a été gestionnaire de portefeuille chez MacDougall, MacDougall & MacTier Inc. et, auparavant, associé chez Burgundy Asset Management.

M. Morris possède de l'expérience en tant que membre de conseils d'administration de sociétés ouvertes. Il est actuellement membre du conseil d'administration de The Caldwell Partners International Inc. (TSX : CWL) et a précédemment occupé des postes au sein des conseils d'administration de Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV : QUIS), Cedar Realty Trust, Inc. (NYSE : CDR) et ZCL Composites Inc. (TSX : ZCL). Dans le cadre de ses fonctions, il s'est spécialisé dans la gouvernance d'entreprise, la surveillance stratégique, la répartition du capital et la mobilisation des actionnaires.

M. Morris est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en études politiques et en économie de l'Université Queen's (2004), et il a obtenu le titre de gestionnaire de placements au Canada (CIM) en 2010. Il est membre de la Young Presidents' Organization (YPO) et a occupé des postes de leadership communautaire, notamment ceux de trésorier de la Toronto Public Library Foundation et de président et directeur de la Fondation du Musée des beaux-arts de l'Ontario (AGO).

Mme Carol A. Paradine

Mme Paradine a été présidente-directrice générale du Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC) de mars 2018 à mars 2026, et a représenté le Canada au conseil d'administration de l'International Forum of Independent Audit Regulators.

Mme Paradine a notamment été associée d'audit chez Deloitte Canada et membre du conseil d'administration du cabinet. Elle a également été chef des finances du cabinet d'audit canadien et contrôleuse corporatif d'une société de technologie cotée en bourse.

Les services communautaires sont tout aussi importants pour Mme Paradine, qui est actuellement présidente sortante du conseil d'administration de la Alzheimer Society of Toronto. Auparavant, elle a été membre du conseil de surveillance des normes d'audit et d'assurance; présidente des Chambres de commerce du Manitoba; présidente de la Alzheimer Society of Manitoba; membre du conseil d'administration et du comité d'audit de la Société Alzheimer du Canada; membre du conseil d'administration et du comité d'audit de CentrePort Canada; membre du conseil d'administration et du comité des finances du YMCA-YWCA, région de la capitale nationale; membre du conseil d'administration d'Innovate Manitoba; membre du conseil d'administration d'Harmony House et membre du conseil consultatif de la School of Business de l'Université Carleton. Elle a également entraîné des jeunes joueurs de soccer pendant de nombreuses années et a été chargée de cours et entraîneuse à l'Université Carleton.

Mme Paradine est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Carleton et est également comptable professionnelle agréée.

BTB annonce le départ de M. Jocelyn Proteau, Fiduciaire et Président du Conseil

BTB annonce le départ à la retraite de M. Jocelyn Proteau, président du conseil et fiduciaire, au terme de 20 années d'engagement remarquable au service du Fonds.

« Au nom de la direction et du conseil des fiduciaires, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à Jocelyn pour sa contribution à BTB au cours des 20 dernières années. Depuis la création du Fonds, son leadership, son discernement et son engagement ont contribué à façonner notre organisation et à soutenir sa croissance. Nous lui sommes reconnaissants pour ses nombreuses années de service et pour le rôle qu'il a joué dans l'établissement des fondations de notre organisation, » souligne Michel Léonard, Président et Chef de la direction de BTB.

BTB annonce le départ de Mme Lucie Ducharme, Fiduciaire et Présidente du Comité des ressources humaines et de la gouvernance

Depuis son entrée au conseil d'administration en 2014, Mme Lucie Ducharme a apporté une contribution importante à la gouvernance de BTB, notamment en assumant la fonction de présidente du comité des ressources humaines et de la gouvernance depuis 2016.

« Nous souhaitons chaleureusement remercier Lucie pour son dévouement et sa précieuse contribution à BTB au cours des 12 dernières années. Son expertise ainsi que son engagement envers de saines pratiques de gouvernance ont été essentiels aux activités du conseil d'administration et de BTB dans son ensemble, » déclare Michel Léonard, Président et Chef de la direction de BTB.

Nomination de M. Luc Martin à titre de Président du Conseil

Le conseil des Fiduciaires est heureux d'annoncer la nomination de M. Luc Martin à titre de président du conseil. Fiduciaire depuis 2016, M. Martin a assuré la présidence du comité d'audit depuis son arrivée au sein du conseil, où il s'est distingué par son leadership, sa rigueur et son expertise. Sa connaissance approfondie de l'organisation et son engagement soutenu envers une gouvernance exemplaire constituent des atouts précieux pour l'exercice de ses nouvelles fonctions.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com ou contactez Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514 286-0188, poste 236, (C) [email protected]