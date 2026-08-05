BTB annonce la vente de deux immeubles de bureaux situés à Trois-Rivières, Québec

MONTRÉAL, le 5 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) ("BTB" ou le "Fonds") annonce la vente de deux immeubles de bureaux situés au 1500, rue Royale et au 505, rue Des Forges, connus sous le nom de « Complexe de Léry », à Trois-Rivières (Québec).

BTB annonce la vente de deux immeubles de bureaux Complexe de Léry - Trois-Rivières, Québec

Ces immeubles de bureaux, totalisant plus de 149 000 pieds carrés de superficie locative, affichent un taux d'occupation de 80,3 % au 30 juin 2026 et ont été acquis par le Fonds en juin 2007. Lors du repositionnement stratégique du portefeuille de BTB, ces immeubles de bureaux avaient été identifiés comme des dispositions potentielles car ceux-ci ne rencontraient plus les objectifs d'investissement du Fonds. BTB a disposé de ces immeubles pour un prix de vente de 20 millions de dollars, excluant les frais de transaction. Le produit net de disposition sera redéployé dans l'acquisition d'immeubles industriels, renforçant ainsi le portefeuille industriel du Fonds dans ce segment.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. La stratégie d'investissement de BTB est axée sur l'acquisition de propriétés industrielles dans les grands marchés canadiens. À ce jour, BTB possède et autogère un portefeuille de 72 propriétés, comprenant des propriétés de type industriel, de commerce de détail de première nécessité et de bureaux de banlieue, représentant une superficie locative totale d'environ 5,9 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Contactez : Kassandra Antunes, Directrice du marketing et des communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]