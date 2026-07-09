BTB accueille un nouveau Fiduciaire, M. Taylor Troll

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Taylor Troll à titre de Fiduciaire, en vigueur depuis le 8 juillet 2026.

BTB acceuille un nouveau Fiduciaire M. Taylor Troll

« La nomination de M. Troll vient enrichir la diversité des expertises au sein de notre conseil. Sa vaste expérience en gestion de placements, en marchés des capitaux et en transactions stratégiques constituera un atout précieux pour BTB. Au nom du conseil des Fiduciaires et de la direction, je souhaite la plus chaleureuse bienvenue à M. Troll », a déclaré Luc Martin, président du conseil.

À propos de M. Taylor Troll

Titulaire d'un baccalauréat en commerce, spécialisation en finance, de la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique, M. Troll cumule plus de 15 ans d'expérience dans les marchés des capitaux ainsi qu'en investissement immobilier, en gestion d'actifs et en direction d'entreprise.

Depuis 2023, il occupe le poste de Chef des placements (Chief Investment Officer) chez Capitolo Investments, où il supervise plus de 2 milliards de dollars d'actifs, répartis entre des stratégies d'investissement en immobilier, en capital-investissement et sur les marchés boursiers.

De 2013 à 2023, M. Troll a occupé des postes de direction en investissement et en marchés des capitaux chez Brookfield Asset Management et Onni Group, où il s'est distingué par son expertise en déploiement de capital et en financement immobilier institutionnel, notamment grâce au déploiement de 2,5 milliards de dollars dans diverses catégories d'actifs et aux 4 milliards de dollars levés dans le cadre de financements immobiliers institutionnels en Amérique du Nord.

M. Troll siège actuellement au conseil d'administration de WLTH, une institution financière australienne spécialisée dans le financement immobilier, où il contribue à la gouvernance, à la stratégie de capital ainsi qu'à la gestion du risque de crédit.

Tout au long de sa carrière, M. Troll a développé une solide expertise en transactions complexes, notamment en fusions et acquisitions, en structuration de dette, en mobilisation de capitaux et en services-conseils stratégiques, ainsi qu'en stratégie d'investissement et en gestion de portefeuille.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

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