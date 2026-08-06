BTB annonce le montant de distribution pour le mois d'août 2026

MONTRÉAL, le 6 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds») annonce aujourd'hui que la distribution mensuelle en espèces pour le mois d'août 2026 a été fixée à 0,025 $par part, soit 0,30 $par part sur une base annuelle. La distribution en espèces sera versée le 15 septembre 2026 aux porteurs de parts inscrits le 28 août 2026.

À propos de BTB

Distribution août 2026

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. La stratégie d'investissement de BTB est axée sur l'acquisition de propriétés industrielles dans les grands marchés canadiens. À ce jour, BTB possède et autogère un portefeuille de 72 propriétés, comprenant des propriétés de type industriel, de commerce de détail de première nécessité et de bureaux de banlieue, représentant une superficie locative totale d'environ 5,9 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

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