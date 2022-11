MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui le lancement de son site internet remanié. Ce site repensé améliore l'accessibilité à l'information essentielle et reflète la nouvelle image de marque et la vision d'avenir du Fonds. Le nouveau site web comporte également une section complète destinée aux investisseurs avec des informations actualisées, des données financières et boursières, ainsi que des informations sur la gouvernance d'entreprise et le développement durable.

CP Nouveau site Web photo (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

Le nouveau site web présente une conception simplifiée et des fonctionnalités améliorées. Son contenu est axé sur la mission de BTB : contribuer au succès de ses clients en leur offrant des environnements où ils peuvent s'épanouir et offrir aux porteurs de parts une stratégie à long terme, des distributions en espèces mensuelles stables, un rendement sûr des capitaux propres et un potentiel d'appréciation du capital.

Le site web remanié de BTB est mis en ligne aujourd'hui, le 17 novembre 2022 et se trouve à la même adresse : www.btbreit.com.

« Nous sommes ravis de notre nouveau site internet et des informations renforcées qu'il fournit aux clients, aux investisseurs, aux partenaires et aux médias pour mieux comprendre la vision de BTB » a déclaré Michel Léonard, président et chef de la direction. « Nous croyons que ce nouveau site web permettra à nos visiteurs de vivre une expérience informative alors que nous continuons à croître et à accroître notre présence sur le marché partout au Canada ».

À propos de BTB

BTB est une société de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de leurs investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 5,9 millions de pieds carrés et une valeur totale des actifs qui dépasse 1,2 milliard de dollars.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de leur succès.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Renseignements: Philippine Soulié, Directrice des Communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]