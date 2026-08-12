BTB annonce la nomination de Marc-André Lefebvre à titre de vice-président exécutif, chef de la direction financière et chef de l'exploitation

MONTRÉAL, le 12 août 2026 /CNW/ -- Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce la nomination de Marc-André Lefebvre à titre de vice-président exécutif, chef de la direction financière et chef de l'exploitation, effective immédiatement.

Le Conseil des fiduciaires de BTB a approuvé à l'unanimité cette nomination.

Nomination de Marc-André Lefebvre

M. Lefebvre occupait les fonctions de vice-président et chef de la direction financière de BTB depuis 2024. Dans le cadre de ses fonctions, il a su démontrer son leadership, sa rigueur et sa connaissance approfondie des activités du Fonds, tout en contribuant activement à la gestion financière et à l'évolution de l'organisation.

Cette nomination vient élargir son mandat afin d'y intégrer la responsabilité des opérations de BTB, en plus de la direction financière. À titre de vice-président exécutif, chef de la direction financière et chef de l'exploitation, M. Lefebvre jouera un rôle de premier plan dans l'exécution de la stratégie du Fonds, l'optimisation de ses activités et la poursuite de sa croissance.

« Au nom des membres du Conseil des fiduciaires, nous sommes heureux de confirmer la nomination de Marc-André à ce rôle stratégique au sein de BTB. Depuis qu'il assume les fonctions de chef de la direction financière, il a démontré les qualités de leadership, le jugement et la rigueur nécessaires pour contribuer pleinement à la direction de l'organisation. L'élargissement de ses responsabilités reflète notre confiance envers ses compétences et sa capacité à soutenir l'exécution de la stratégie et la croissance à long terme de BTB », a déclaré Luc Martin, président du Conseil des fiduciaires.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. La stratégie d'investissement de BTB est axée sur l'acquisition de propriétés industrielles dans les grands marchés canadiens. À ce jour, BTB possède et autogère un portefeuille de 72 propriétés, comprenant des propriétés de type industriel, de commerce de détail de première nécessité et de bureaux de banlieue, représentant une superficie locative totale d'environ 5,9 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

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