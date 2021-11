Les Propriétés acquises sont des propriétés de bureaux de classe A construits en 2009 et en 2015, respectivement par l'un des meilleurs promoteurs au Canada, Broccolini Construction. Le prix d'achat, excluant les frais de transaction totalise 74 millions de dollars. Possédant une superficie locative totale de 129 254 pi.ca. et de 108 724 pi.ca. respectivement et les Propriétés détiennent des espaces de bureaux de pointe entièrement louées à des locataires opérant dans l'industrie des sciences de la vie et des technologies. Ces derniers incluent, Bristol-Myers Squibb, Hewlett Packard Enterprise, ICU Medical, Haivision Systems, Innomar Strategies, Lundbeck Canada et Beiersdorf. Le Technoparc de Montréal est un endroit prisé de l'industrie de la technologie et des sciences de la vie.

LE TECHNOPARC : UN CAMPS DE HAUTE TECHNOLOGIE

Les Propriétés sont situées dans un secteur de premier choix au cœur des principaux pôles technologiques du Canada. Le Technoparc est facilement accessible par l'autoroute Transcanadienne et se trouve à proximité de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et du centre-ville de Montréal. De plus, une station de train (REM) est en construction à quelques minutes des Propriétés et sera un ajout exceptionnel pour faciliter l'accès au Technoparc par transport en commun.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 8 novembre 2021, BTB est propriétaire de 64 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pi.ca. La valeur totale des actifs de BTB en date du 30 septembre 2021, est d'environ 962 millions de dollars.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

