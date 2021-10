Mme Christine Marchildon est une personnalité reconnue de la communauté des affaires du Québec. Chaque année, elle s'est classée parmi les « Top 25 » du journal Finance et Investissement. En 2013 et en 2015, Mme Marchildon a reçu le « Mérite » annuel de la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal pour sa contribution et son leadership et a reçu le titre de « Femme de mérite » dans la catégorie Affaires et profession.

Son parcours professionnel a été marqué par vingt-cinq années en tant que cadre supérieur dans des institutions financières, telles que, la Banque TD, la BMO Banque privée Harris ainsi que la Fédération des Caisses Desjardins de Montréal et de l'ouest du Québec.

Mme Marchildon a joué un rôle central dans l'application des stratégies de croissance du secteur des services financiers, dans le développement de la marque, dans la gestion des talents, la mobilisation des employés et la gestion de changements organisationnels.

Mme Marchildon siège actuellement au conseil d'administration d'Otéra Capital, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec et siège au Conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital général juif de Montréal.

MOT DE JOCELYN PROTEAU, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES

« Je suis des plus heureux que Mme Marchildon ait accepté de se joindre au Conseil des fiduciaires de BTB. Sa vaste expérience nous sera très utile dans la croissance future de BTB et apportera une expertise reconnue dans la gestion des ressources humaines. »

MOT DE LUCIE DUCHARME, PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET GOUVERNANCEN ET FIDUCIAIRE

« Je suis heureuse de la nomination de Madame Marchildon et fière de compter une troisième femme au sein de notre Conseil des fiduciaires. Avec sa nomination, le Conseil de BTB compte plus de 33% de représentation féminine. »

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 20 octobre 2021, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB en date du 30 juin 2021, est d'environ 964 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

