Il a débuté sa carrière en 1997, à titre de courtier immobilier chez Devencore. Il s'est joint à Canderel en 2003, où il est devenu vice-président location et développement, et a travaillé successivement sur des transactions complexes dans diverses catégories d'actifs tout en maintenant des relations avec les investisseurs en Europe et en Amérique du Nord.

Au printemps 2014, Peter s'est joint à Ivanhoé Cambridge, une filiale de la Caisse de Dépôt et Placements du Québec, à titre de vice-président, location de bureaux pour la province du Québec ayant la mission de superviser les activités de location pour le marché québécois pour des immeubles de valeur totale de plus de 2G$.

Le rendement de son équipe a mené à la vente d'actifs évalués à plus de 700M$. Plus récemment, il a notamment participé au projet de modernisation et de repositionnement de la Place Ville Marie en tant que campus urbain et moderne au centre-ville de Montréal.

Peter siège actuellement au conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital St Mary's et a été administrateur de l'Institut de développement urbain du Québec et ce, de 2013 à 2019.

Il est titulaire d'un Baccalauréat en Administration des Affaires avec une spécialisation en finances, de l'Université Concordia.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de BTB ce printemps. Après les avoir regardés à distance et les avoir vus accomplir tant de choses, j'ai hâte de pouvoir contribuer à faire croître l'entreprise de façon durable et responsable pour atteindre de nouveaux sommets pour tous nos clients, nos porteurs de parts et nos employés. » - M. Peter Picciola

« Peter est une personne impressionnante dont l'expérience nous aidera à atteindre nos objectifs. Son bilan est remarquable et il a laissé une impression positive auprès de tous ses anciens employeurs. Son arrivée nous permettra de renforcer notre équipe et augmentera nos habilités en matière d'acquisitions, de dispositions et de location. » - M. Michel Léonard, Président et Chef de la Direction

