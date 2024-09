WINDSOR, Connecticut, 10 septembre 2024 /CNW/ - SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) a annoncé aujourd'hui que BT, une entreprise australienne de gestion de patrimoine de premier plan, a signé une entente à long terme avec SS&C Global Investor and Distribution Solutions (GIDS) pour les services de registres d'unités. L'équipe d'administration de fonds gérés de SS&C fournira des services de registres d'unités à 88 fonds gérés par BT, y compris des services aux investisseurs et des sites Web de registres d'unités pour l'accès aux comptes numériques et les transactions.

BT gérait auparavant le registre d'unités et les services aux investisseurs pour ces fonds gérés à l'interne. SS&C aidera BT à offrir un accès numérique amélioré aux renseignements sur les investisseurs et à automatiser les processus pour améliorer l'efficacité.

« Nous sommes ravis de nous associer à BT, et travaillons avec ses équipes pour intégrer le modèle d'exploitation et les technologies afin d'offrir une expérience de premier plan sur le marché dès le premier jour, a déclaré Shaun McKenna, chef, SS&C GIDS, Australie. SS&C possède une vaste expérience dans l'aide aux gestionnaires d'actifs pour numériser et transformer leurs opérations. Nous sommes impatients d'offrir une solution de registres évolutive et technologique pour soutenir BT et ses clients de fonds gérés pour cette prochaine phase passionnante de leur entreprise. »

SS&C GIDS est le plus grand agent de transfert et de registres d'unité au monde. La division dessert plus de 1 000 clients dans le monde, traitant plus de 200 millions de transactions par année. SS&C offre des services de bout en bout aux investisseurs grâce à des solutions complètes. Découvrez comment SS&C GIDS peut vous aider à rationaliser vos opérations, à stimuler la diversification des produits, à offrir des interactions numériques de pointe et plus encore ici.

À propos de BT

BT fait partie de Westpac Group et offre des services de gestion de patrimoine depuis 50 ans, y compris des solutions de placement et du soutien aux conseillers financiers. BT est l'une des principales entreprises australiennes de gestion de patrimoine et a pour vision de permettre des conseils financiers de qualité pour prospérer. Pour en savoir plus, visitez le site https://bt.com.au/

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Fondée en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, au Connecticut, et exploite des bureaux partout dans le monde. Quelque 20 000 organisations de services financiers et de soins de santé, des plus grandes entreprises du monde aux petites et moyennes entreprises, comptent sur SS&C pour son expertise, son envergure et ses technologies.

Pour en savoir plus sur SS&C (Nasdaq: SSNC), consultez le www.ssctech.com.

Suivez SS&C sur X, LinkedIn et Facebook.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/692536/SSC_Logo.jpg

SOURCE SS&C

PERSONNE-RESSOURCE : Brian Schell | Chef des finances, SS&C Technologies, téléphone : +1 816 642-0915 | Courriel : [email protected]; Justine Stone | Relations avec les investisseurs, SS&C Technologies, téléphone : +1 212 367-4705 | Courriel : [email protected]; Emma Lowrey, PAN Communications, téléphone : 617 502-4300 | Courriel : [email protected]