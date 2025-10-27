OTTAWA, ON, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Les syndicats du Canada accueillent favorablement les mesures prébudgétaires annoncées aujourd'hui qui reconnaissent le rôle essentiel des travailleuses et travailleurs dans l'édification d'une économie plus forte et plus juste. Ces investissements montrent que lorsque le gouvernement écoute les travailleuses et travailleurs, nous pouvons faire de réels progrès ensemble.

Doubler le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical est un investissement judicieux dans l'avenir du Canada. Les syndicats offrent la formation la plus exhaustive, avancée et de qualité au pays et des voies d'accès direct à de bons emplois syndicaux. Grâce à cet élargissement, nous pouvons former les travailleurs qualifiés dont le Canada a besoin de toute urgence pour atteindre nos objectifs en matière d'infrastructure, de logement et d'énergie propre.

Le nouveau crédit d'impôt pour les préposés aux bénéficiaires offrira un soutien attendu depuis longtemps à certaines des personnes les moins bien payées mais les plus essentielles de notre système de soins de santé. Ces travailleuses et travailleurs prennent soin des gens pendant les années les plus difficiles de leur vie et ils méritent une reconnaissance et un respect réels.

Nous saluons également la consultation sur la restriction du recours aux clauses de non-concurrence, et nous aimerions davantage de mesures visant l'équité au travail, notamment le renforcement de la capacité des travailleurs à former des syndicats, la hausse des salaires et l'amélioration de la qualité de leurs emplois.

Pour terminer, le fonds de 97 millions de dollars pour la reconnaissance plus rapide des titres de compétences étrangers -- surtout dans les domaines de la santé et de la construction -- est une mesure pratique et positive qui aidera les nouveaux arrivants à accélérer l'utilisation de leurs compétences professionnelles.

Ces mesures marquent un virage qui place les travailleuses et travailleurs au cœur de la stratégie économique du Canada. Les syndicats du Canada collaboreront avec le gouvernement afin de veiller à la poursuite de cette lancée en investissant dans de bons emplois syndicaux, en élargissant les services publics et en veillant à ce que chaque travailleuse et travailleur ait sa part de la prospérité qu'il contribue à créer.

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, CTC, [email protected], 613-526-7426