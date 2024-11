Bruits et vibrations - Une nécessaire collaboration du MAMH pour atteindre les objectifs d'aménagement du territoire

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) partage les préoccupations exprimées aujourd'hui par la Table régionale des élues et élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) sur le Cadre normatif pour atténuer les nuisances et risques d'origine anthropique relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien ainsi qu'aux sources fixes de bruit (Cadre normatif).

Le Cadre normatif vise à réduire le bruit et la vibration liés à différentes infrastructures, comme les chemins de fer, les aéroports et les routes. Bien que cet objectif soit louable, les normes sont si sévères qu'elles risquent de figer le développement de plusieurs municipalités alors même que le gouvernement du Québec souhaite la consolidation des périmètres d'urbanisation. La construction de logements, d'écoles et de résidences pour personnes âgées devra être prohibée à proximité de ces infrastructures, sauf si des critères de performance et des mesures de protection des bâtiments sont respectés. L'UMQ n'est pas contre ce principe, mais questionne la sévérité des normes établies. Elles augmenteront forcément le coût des projets, ce qui nuira à l'abordabilité des logements. Il est contradictoire que ces nouvelles normes soient imposées alors que nous traversons une crise du logement dans toutes les régions du Québec.

« Les normes auront des impacts très importants dans plusieurs municipalités. Dans un contexte de crise du logement, nous demandons à la ministre des Affaires municipales de reporter l'entrée en vigueur de ces normes qui ne sont pas adaptées à notre réalité et à les retravailler avec le monde municipal afin de mitiger les impacts » déclare Normand Dyotte, président de la commission de l'aménagement et des transports de l'UMQ et maire de Candiac.

L'UMQ souligne que la tournée des régions que s'apprête à débuter le MAMH concernant les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire est un bon forum pour entamer la discussion avec le milieu municipal. Le MAMH doit présenter le Cadre normatif et ses effets sur les différents milieux qu'il visitera.

