Bruce (Xiaoyu) Liu joue Ravel et Liszt

Événement-bénéfice du Conservatoire de musique de Montréal

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Montréal (CMM) est fier d'annoncer la tenue de son événement-bénéfice annuel qui aura lieu le mardi 31 mai 2022, à 18 h. Cette soirée au profit de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec mettra en vedette nul autre que le pianiste Bruce (Xiaoyu) Liu.

Diplômé de la classe de Richard Raymond, au CMM, en 2018, M. Liu a remporté le Premier Prix au très prestigieux Concours international de piano Chopin en 2021. Ayant lieu tous les 5 ans à Varsovie en Pologne, ce concours révèle les pianistes les plus brillants de leur génération. « Ce Prix confirme sa place parmi les plus grands et c'est un honneur de le retrouver pour cette soirée car il incarne cette excellence qui fait la réputation du Conservatoire. », souligne Manon Lafrance, directrice du CMM.

L'artiste pluridisciplinaire Florence Blain Mbaye animera l'événement-bénéfice qui commencera à 18 h par un cocktail dinatoire. À 19 h 30, les convives se retrouveront dans la Salle de concert du Conservatoire pour le récital de Bruce (Xiaoyu) Liu. Il interprétera pour l'occasion Miroirs de Maurice Ravel et Don Juan de Franz Liszt. La soirée se terminera avec un vin et dessert. À noter qu'un encan silencieux aura également lieu tout au long de l'événement.

Les billets sont en vente sur le site Web de la Fondation du CMADQ au coût de 200 $ (reçu fiscal de 150 $). Les sommes amassées permettront à la Fondation de soutenir directement les élèves et d'encourager leur réussite par l'entremise de bourses d'études, d'excellence et de perfectionnement afin qu'ils se construisent un avenir à la mesure de leurs talents. En plus d'offrir un levier financier aux élèves du Conservatoire, les dons permettent l'accès à différentes formations spécialisées : que ce soit des cours de maîtres avec des interprètes parmi les plus réputés au monde ou encore des stages de perfectionnement, des concours et autres expériences.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique et contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec.

SOURCE Conservatoire de musique de Montréal

Renseignements: Jean-François Turner, Conservatoire de musique de Montréal, [email protected] , 514 873-4031, poste 232