MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Candu Energy Inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc.] (TSX: ATRL) a renouvelé son entente-cadre de services (ECS) de 10 ans avec Bruce Power, exploitant de huit réacteurs CANDU® à la centrale nucléaire de Tiverton, l'une des plus importantes au monde, qui fournit 30 % de l'électricité de l'Ontario1. L'ECS se prolonge jusqu'en 2035 et, sous réserve des futurs contrats octroyés par Bruce Power, couvre la possible étendue des travaux futurs d'AtkinsRéalis dont la valeur pourrait atteindre 1 milliard de dollars2. Cette nouvelle collaboration à long terme avec Bruce Power remplace l'ECS précédente signée en 2015 entre les mêmes parties, qui devait arriver à échéance à la fin de l'année.

« Le renouvellement de cette ECS témoigne de la solidité de notre relation avec Bruce Power et de la confiance qu'accorde ce client à notre travail à titre de dépositaire de la technologie CANDU », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Notre soutien continu à long terme de leur centrale CANDU est essentiel aux objectifs de l'Ontario sur le plan de la sécurité énergétique et de l'énergie propre3. Nous sommes enthousiastes à l'idée que cette collaboration se poursuive pour de nombreuses autres années, en nous appuyant sur le succès de la précédente ECS. »

Fruit d'une collaboration avec Bruce Power, la nouvelle ECS couvre l'ensemble des capacités de CANDU Energy Inc., pour les futurs lots de travail qui ne sont pas couverts par ses contrats de remise à neuf actuels dans le cadre de la coentreprise Shoreline Power Group4. Cela comprend tous les services de fabricant d'équipement d'origine et la portée des innovations qui appuient le bon fonctionnement et l'entretien continus de la centrale de Bruce Power, comme l'ingénierie de base des réacteurs, l'outillage et la robotique, l'approvisionnement en pièces, la sécurité et l'obtention de permis dans le domaine de l'énergie nucléaire, la gestion de projet et les contrôles, les interruptions, les programmes de réacteurs et la gestion du cycle de vie. L'ECS simplifiera les prochaines négociations de contrats, de façon à mettre davantage l'accent sur les coûts et la réalisation selon l'échéancier.

« Ce partenariat local s'inscrit parfaitement dans la stratégie "Canadian at our Core" de Bruce Power, qui vise à créer de bons emplois, à stimuler l'économie et à renforcer le rôle de l'Ontario comme chef de file mondial dans la production d'énergie propre et d'isotopes médicaux utilisés dans la lutte contre le cancer », a déclaré James Scongack, chef de l'exploitation et vice-président exécutif de Bruce Power. « Ce type de cadre à long terme témoigne du fait que notre industrie nucléaire prospère lorsque nous planifions avec rigueur et prévisibilité, ce qui permet d'atteindre des standards élevés en matière de sécurité, de qualité, de respect des échéanciers et de performance financière. »

AtkinsRéalis, le fabricant d'équipement d'origine (FEO) de la technologie CANDU, a soutenu le programme de remise à neuf de 13 milliards de dollars de Bruce Power au cours de la dernière décennie, dans le respect des délais et du budget, assurant le fonctionnement des six réacteurs CANDU de la centrale jusqu'en 20645. La Société a également fourni un soutien opérationnel, y compris des maquettes des installations, l'entreposage de déchets, de la formation et des espaces de laboratoire à Bruce Power.

« En tant que FEO de la technologie CANDU, notre secteur Énergie nucléaire dispose de solides capacités de soutien des réacteurs, en plus de notre offre de services de nouvelles constructions et de remise à neuf », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Cela fait de nous un fournisseur de confiance pour les services d'ingénierie, d'interruption et sur le terrain, ainsi que pour le soutien aux pièces de rechange du parc de réacteurs CANDU installés. Alors que le Canada cherche des façons de stimuler la croissance économique au moyen de mégaprojets d'infrastructure, nous avons le privilège de soutenir Bruce Power et son investissement dans la seule technologie d'énergie nucléaire de conception canadienne et exclusive, une technologie qui compte sur environ 89 000 emplois à l'échelle nationale6. »

La technologie CANDU fait une différence en Ontario

AtkinsRéalis a injecté plus de 2,3 milliards de dollars en bons de commande dans la chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU dans environ 550 entreprises au cours des 19 derniers mois. Quatre-vingt-dix pour cent de cet investissement a été octroyé à des fournisseurs canadiens, soulignant l'étendue de la chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU au Canada.7

AtkinsRéalis a également approfondi son engagement de longue date dans la région du comté de Bruce au cours de la dernière année, y compris l'ouverture d'un bureau moderne plus grand à Port Elgin. La Société est un membre fondateur du Nuclear Innovation Institute local et contribue à de nombreuses initiatives en soutien aux collectivités locales de la Première Nation ojibwée de Saugeen ainsi qu'aux installations communautaires de la région, comme les écoles, les banques alimentaires et les centres d'emploi locaux.

