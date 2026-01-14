L'Église Unie du Canada pleure le décès du pasteur Norman Bruce McLeod, qui a été son 25e modérateur de 1972 à 1974.

ORANGEVILLE, ON, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le pasteur Norman Bruce McLeod, 25e modérateur de l'Église Unie du Canada et doyen des personnes ayant occupé cette fonction, s'est éteint à 96 ans. Il a expiré son dernier souffle à Orangeville (Ontario), le mardi 13 janvier 2026. Il était marié à la pasteure Joyce Kelly et était le père de trois filles, Jeanine, Laura et Margaret, et le grand-père de trois petits-enfants, Garry, Denise et Darlene.

Bruce McLeod, 25e modérateur de l’Église Unie du Canada, s’éteint à 96 ans. Crédit photo: l’Église Unie du Canada. (Groupe CNW/United Church of Canada)

Le pasteur McLeod a été modérateur de l'Église Unie de 1972 à 1974. Durant son mandat, il a voyagé partout au Canada. En 1973, il a été le sujet d'un épisode du magazine télévisuel sur la foi et la spiritualité de CBC Man Alive, animé par Roy Bonisteel, qui a passé une journée avec celui qui était alors à 44 ans le nouveau modérateur de l'Église Unie du Canada et que certains percevaient comme la voix d'une nouvelle génération.

« Le monde n'est pas vide et dépourvu de sens. Il s'y passe quelque chose, déclarait-il à Broadview lors d'un entretien publié en avril dernier. Et ce n'est pas une présence neutre! C'est une présence qui a tout mis en mouvement par amour, et qui se réjouit de ce qui a été créé. Cette présence est toujours parmi nous, elle connaît nos noms, et parfois elle nous réveille la nuit pour nous intimer : "Pourquoi n'es-tu pas debout en train d'agir?" »

Né à Toronto en 1929, il a obtenu un baccalauréat en théologie du Emmanuel College en 1953, une maîtrise ès arts de l'université Columbia et un doctorat en théologie du Union Theological Seminary en 1960.

En 1975, il est devenu commissaire de la Commission ontarienne des droits de la personne et a reçu pour mandat de rédiger un rapport sur les droits de la personne dans la province. Dans l'exercice de cette fonction, il a vivement défendu une modification du Code des droits de la personne de l'Ontario relativement à l'orientation sexuelle. Il a également été directeur de l'Association des libertés civiles du Canada.

En 1981, il a gagné l'investiture pour devenir le candidat du Parti libéral de l'Ontario dans la circonscription de Saint-Georges à Toronto, mais il a été battu lors de l'élection par la candidate conservatrice Susan Fish. Tout au long des années 1980 et 1990, le pasteur McLeod a voyagé en Afrique, en Amérique latine et en Asie en tant qu'observateur international. Le dialogue interreligieux a été une des caractéristiques marquantes de son ministère. Il a souvent collaboré au magazine Broadview (anciennement United Church Observer) et a été chroniqueur pour le Toronto Star. En 1987, il a séjourné anonymement au refuge pour hommes Seaton House à Toronto et a écrit plusieurs articles d'opinion pour le Toronto Star sur les conditions de vie dans ce refuge.

Le pasteur McLeod a exercé son ministère dans plusieurs paroisses de l'Église Unie en Ontario, y compris Port Credit, Hamilton, Toronto, Richmond Hill, Stratford, Scarborough et Rosedale. L'Église d'un bout à l'autre du pays offre ses sincères condoléances à son épouse Joyce, à sa famille, à ses amis et amies et à la communauté de la Westminster United Church à Orangeville, en Ontario, dont il était membre. Les détails concernant ses funérailles n'ont pas encore été publiés.

SOURCE United Church of Canada

PRESONNE-RESSOURCE : Lori-Ann Livingston (elle), Press and public relations lead | Responsable, Relations publiques et avec les médias, Bureau de la modératrice et du secrétaire général, The United Church of Canada | L'Église Unie du Canada, +1-437-703-2736, [email protected] | [email protected], Elle est basée à Kitchener (Ontario)