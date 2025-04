VALCOURT, QC et BRISBANE, Australie, le 31 mars 2025 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce aujourd'hui avoir conclu une entente définitive pour vendre 100 % des actions en circulation de Telwater Pty, Ltd. à Yamaha Motor Australia Pty Ltd., une filiale de Yamaha Motor Co., Ltd. L'acquéreur est établi dans la région depuis 1983 et est un acteur clé de l'industrie des bateaux en Australie.



Cette transaction fait suite à la décision de BRP de vendre ses activités du Groupe marin afin de concentrer ses efforts et ses investissements sur ses activités de sports motorisés, renforçant ainsi sa position en vue d'un succès à long terme.



« Nous sommes satisfaits de l'annonce d'aujourd'hui, notre première transaction dans le processus de vente de nos activités du Groupe marin », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Je tiens à remercier sincèrement tous les employés talentueux pour leur contribution et leur engagement au fil des ans. Nous savons que nous pouvons compter sur leur professionnalisme pour continuer à soutenir nos concessionnaires et nos clients avec dévouement pendant cette période de transition, jusqu'à ce que la transaction soit finalisée. »



Telwater Pty, Ltd. regroupe les activités de marques renommées telles que Quintrex, Stacer et Savage. Cette transaction est soumise à certaines conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2026 de BRP.

La Financière Banque Nationale Inc. a agi à titre de conseiller financier et Stikeman Elliott LLP a agi à titre de conseiller juridique de BRP dans le cadre de la transaction.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans ce communiqué, y compris, sans s'y limiter les déclarations relatives à la finalisation de la transaction, les bénéfices anticipés d'une telle transaction, la réception de toutes les approbations requises pour clôturer la transaction, la date de clôture de la transaction et les plans commerciaux et stratégiques de la Société, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont présentés sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice financier terminé le 31 janvier 2025.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 7,8 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et employait environ 16 500 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2025.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Demande média: Emilie Proulx, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec investisseurs: Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tel.: 450.532.6462, [email protected]