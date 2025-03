Concours de renommée internationale dans le domaine du design et de l'innovation, iF Design récompense les produits selon des critères d'innovation, de fonctionnalité et d'esthétique. Les motos Can-Am Pulse et Can-Am Origin se sont distinguées en redéfinissant les standards du marché des véhicules électriques à deux roues.

« Nous sommes très honorés de recevoir cette reconnaissance de la part de iF Design. Je tiens à souligner le travail de notre équipe passionnée, dont l'ingéniosité a permis de concevoir ces motos et de réaffirmer une fois de plus l'engagement de BRP à créer des produits qui bousculent les conventions, » a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Les Can-Am Pulse et Can-Am Origin transforment l'expérience de conduite électrique. Elles ont chacune une personnalité unique, mais partagent un élément essentiel : une fusion entre un design emblématique et une technologie de pointe, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la moto. »

BRP s'est toujours distinguée par son engagement envers un design et des innovations avant-gardistes. Les Can-Am Pulse et Can-Am Origin sont les plus récents exemples de cette approche audacieuse. La gamme de motos électriques Can-Am ouvre la voie à un avenir où puissance électrique moderne, connectivité et sensations fortes vont de pair, définissant le futur de la mobilité urbaine.

Deux modèles, deux personnalités, une même vision du design

Les avancées technologiques ont été intégrées avec soin au design des motos Can-Am afin d'enrichir l'expérience des conducteurs. Pour y parvenir, l'équipe de design et d'innovation a collaboré main dans la main avec les conducteurs, les ingénieurs et les experts en technologies électriques de BRP. Ensemble, ils ont optimisé les systèmes des véhicules et intégré des composants clés dans les cadres compacts des Can-Am Pulse et Can-Am Origin.

Ancrées dans l'écosystème du design Can-Am, ces deux motos partagent plusieurs attributs qui les distinguent sur le marché. Parmi eux, un splendide design qui incarne l'identité de la marque et une technologie intégrée de pointe. Leur système de refroidissement par liquide préserve la batterie dans le temps, tout en maximisant l'autonomie et le temps de recharge. Les conducteurs profitent ainsi d'une recharge rapide et efficace, passant de 20 % à 80 % en seulement 50 minutes grâce à la recharge de niveau 2, que ce soit à domicile ou au moyen d'une borne de recharge automobile.

Can-Am Pulse

Pensée pour être agile et maniable, avec un centre de gravité bas pour une stabilité accrue, cette moto urbaine s'adresse autant aux novices qu'aux conducteurs chevronnés, y compris aux personnes de plus petite stature pour qui la conduite peut sembler intimidante. Offrant un style à la fois tendance et haut de gamme, elle répond à une grande variété de besoins en mobilité urbaine au quotidien. Avec la Can-Am Pulse, l'expérience de la mobilité urbaine prend une toute nouvelle dimension.

Can-Am Origin

Avec sa répartition du poids optimisée, ses proportions compactes, son ergonomie étudiée, sa suspension avancée et sa géométrie spécialisée, la moto électrique à double usage Can-Am Origin offre une conduite stable et confortable, tant pour les nouveaux conducteurs que pour les plus expérimentés. Véritable moto deux-en-un, elle répond aux attentes des passionnés de sports motorisés hors des sentiers battus, tout en leur permettant de se déplacer en ville et d'aller au travail avec style.

À propos de BRP

BRP Inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. Engagée à croître de façon responsable, BRP développe des modèles électriques pour ses gammes de produits existantes. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, enregistre des ventes annuelles de 10,4 milliards $ CA provenant de plus de 130 pays, et emploie près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées à l'échelle mondiale au 31 janvier 2024.

