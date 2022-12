GUNSKIRCHEN, Autriche, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Vendredi dernier, BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) a célébré avec fierté le 102e anniversaire de BRP-Rotax lors d'un gala exclusif et inoubliable au centre d'exposition de Wels, en Autriche. En compagnie d'environ 2 000 employés, partenaires et invités d'honneur, la société de Haute-Autriche a commémoré les importants jalons et succès connus au fil des ans, en plus de souligner les activités présentes et futures avec les projets prometteurs à venir.

« Ce n'est pas tous les jours qu'on voit une entreprise célébrer plus de 100 ans d'existence. Pour atteindre un tel jalon, il faut de l'ingéniosité, du cran et de la résilience, a expliqué Thomas Uhr, chef de la direction technologique chez BRP. Je suis honoré de célébrer la riche histoire de BRP-Rotax avec les gens qui ont fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui, mais je suis encore plus enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir nous réserve. Grâce à notre expertise inégalée en matière de processus et de produits, ainsi qu'à nos investissements en R et D, nous façonnons la mobilité de demain avec les dernières technologies de haute performance qui contribuent à réduire notre empreinte carbone. »

« Chaque jour, nos équipes créent les meilleurs systèmes de propulsion des plus avancés pour nos clients du monde entier, a ajouté Wolfgang Rapberger, directeur général, BRP-Rotax et vice-président, Approvisionnement mondial et opérations, Groupes motopropulseurs. Nos employés sont la force motrice de nos incroyables réalisations depuis plus de 100 ans et, ensemble, nous continuerons d'ouvrir la voie à des technologies révolutionnaires. Au nom de toute l'équipe de direction, je les remercie sincèrement de leur engagement envers BRP-Rotax. »

Du moyeu de vélo à roue libre breveté à la fondation de Rotax-Werk AG en 1920, BRP-Rotax a grandi au fil des décennies pour devenir un chef de file dans le développement et la production de systèmes de propulsion pour le secteur des loisirs et des sports motorisés. BRP (une division de Bombardier à l'époque) a passé sa première commande de moteurs Rotax en 1962 pour les motoneiges Ski-Doo et a acquis Rotax en 1970. Depuis le début de cette histoire à succès, les moteurs Rotax ont été au cœur de la gamme toujours croissante de produits BRP. En 2021, le 10 millionième moteur fabriqué à Gunskirchen a été livré chez BRP au Canada, et l'histoire se poursuit. Tournée vers l'avenir, BRP-Rotax continuera à repousser les limites de l'innovation, en développant de nouvelles technologies pour la mobilité électrique.

Une célébration festive avec de nombreux points saillants

Le gala a commencé par un passionnant voyage dans le temps à travers les événements les plus marquants de l'histoire de l'entreprise afin que tous les invités puissent se souvenir de ces précieux moments. Ensuite, tout le monde a profité d'une expérience culinaire et d'un divertissement uniques, alors que le chanteur populaire Cesar Sampson et le PT Art Orchestra ont assuré le clou musical de la soirée. Au son du duo de DJ locaux MoBros, les festivités se sont poursuivies pendant la nuit.

Parmi les invités d'honneur, on comptait Claire Bombardier et Laurent Beaudoin, ancien directeur général et président et chef de la direction de Bombardier et président émérite de BRP, qui a joué un rôle clé dans l'acquisition de Rotax par Bombardier en 1970, en plus de certains membres de l'équipe de direction de BRP : José Boisjoli, président et chef de la direction; Thomas Uhr, chef de la direction technologique; Anne Le Breton, première vice-présidente, Talent et culture; et Sébastien Martel, chef de la direction financière. BRP-Rotax a aussi eu le plaisir d'accueillir le maire de Gunskirchen, Christian Schöffman, Dr. Joachim Haindl-Grutsch, directeur général IV Haute-Autriche, des représentants du conseil régional des affaires économiques, et bien d'autres partenaires et acteurs clés de l'histoire de l'entreprise.

À propos de BRP-Rotax :

BRP-Rotax GmbH & Co KG, la filiale autrichienne de BRP Inc., est un chef de file dans le développement et la production de systèmes de propulsion pour le secteur des loisirs et des sports motorisés. Fondée en 1920, BRP-Rotax est engagée depuis plus de 100 ans envers la mobilité à l'épreuve du temps et les progrès technologiques. Les moteurs haute performance Rotax à quatre et deux temps sont utilisés pour les produits BRP tels que les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules sur route et hors route Can-Am, ainsi que pour les karts et les avions de loisir. Avec des produits durables comme la première motoneige Lynx HySnow à émission zéro ou la série E20 e-kart haute performance, BRP-Rotax est également un pionnier dans le domaine des modèles de groupes motopropulseurs alternatifs. L'entreprise de Haute-Autriche, dont le siège social est situé à Gunskirchen, emploie actuellement plus de 1 700 personnes et produit des moteurs pour le marché mondial.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

