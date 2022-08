BRP REPREND SES ACTIVITÉS APRÈS LA CYBERATTAQUE

VALCOURT, QC, le 15 août 2022 /CNW/ - BRP Inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) indique que les efforts de l'entreprise pour restaurer les systèmes et les activités commerciales se poursuivent à la suite de la récente cyberattaque.

Aujourd'hui, les sites de production de BRP à Valcourt (Canada), Rovaniemi (Finlande), Sturtevant (États-Unis) et Gunskirchen (Autriche) ont débuté certaines activités de production et prévoient être pleinement opérationnels le 16 août 2022. Les autres sites de production devraient reprendre leurs activités de façon progressive au cours de la semaine.

L'équipe de BRP, avec l'aide de conseillers externes, travaillent actuellement à la restauration de tous les systèmes internes à partir de ses référentiels de sauvegarde. L'entreprise confirme que l'infiltration du logiciel malveillant est venue d'un fournisseur de services externe. BRP estime que l'impact de la cyberattaque a été limité à ses systèmes internes.

Pour l'instant, bien que l'enquête soit toujours en cours, elle n'a révélé aucune preuve que les renseignements personnels de ses clients auraient été touchés par l'attaque. Ainsi, à ce stade, BRP s'attend à ce que l'impact de cet incident du point de vue de la confidentialité des données soit limité. Si les circonstances devaient changer, BRP contactera directement les personnes ou les sociétés touchées.

« La cybersécurité chez BRP est une priorité absolue. Nous avons une solide équipe d'experts qui sont dévoués et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'intégrité des systèmes et des données », a déclaré José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP. « Je les remercie pour tous les efforts déployés afin d'atténuer les conséquences de cette attaque. »

BRP a mis en place un plan de récupération pour minimiser les conséquences financières de la cyberattaque et ne prévoit aucun impact sur ses prévisions financières de fin d'année.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements inclus dans ce communiqué, y compris, sans s'y limiter : les énoncés relatifs à la reprise des activités aux divers sites de BRP, au calendrier de cette reprise, au fait que l'impact de la cyberattaque a été limité à ses systèmes internes et que l'impact ait été limité sur le plan de la confidentialité des données, à la capacité de la société d'atténuer les conséquences financières dues à cette cyberattaque et à l'absence d'impact de celle-ci sur les prévisions du BPA pour l'exercice financier en cours, aux activités et aux plans stratégiques actuels et futurs de la société, et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévisions », « tendances », « indications », « croire », « être d'avis que », « estimer », « perspectives », « prédire », « prévoir », « probable », « potentiel » ou « éventuel », ou à la forme négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières. BRP met le lecteur en garde contre le fait que ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser et que, en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient considérées raisonnables au moment où elles ont été formulées, pourraient comporter un degré d'incertitude élevé. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties quant au rendement futur de BRP et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou la performance réels de BRP soient sensiblement différents par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs ou à la performance future implicite dans ces énoncés. De plus amples détails et descriptions de ces facteurs et d'autres facteurs sont divulgués dans la notice annuelle de BRP datée du 24 mars 2022.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur 80 ans d'ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, et Quintrex, les pontons Manitou et les systèmes de propulsion marine Rotax de même que les moteurs Rotax pour karts et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits par un portefeuille de pièces, d'accessoires et de vêtements dédiés afin d'améliorer pleinement l'expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 7,6 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d'œuvre mondiale comprend près de 20 000 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Alumacraft, Manitou, Quintrex, et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOURCE BRP Inc.

Renseignements: Demande média : Biliana Necheva, Relations avec les médias, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Philippe Deschênes, Relations investisseurs, Tél. : 450 532-6462, [email protected]